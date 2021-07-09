В Ивано-Франковской ОГА новый глава

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы ОГА. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Во время встречи в Офисе президента глава государства вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов. Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", — сказал Зеленский.

Онищук родилась 1984 года в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году — Прикарпатский национальный университет им. Стефаника по направлению "правоведение". Кроме того, Онищук служила в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел.

Напомним, председателем Кировоградской облгосадминистрации стала Мария Черная. Она встретилась с президентом Украины и получила служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса главы государства. Указ о назначении кандидата на руководящую должность в ОГА в родном регионе Зеленского президент подписал 27 мая. Глава государства пожелал Черной успеха на новой должности. Ее опыт работы и знание особенностей региона помогут реализовать потенциал Кировоградской области, уверен президент.





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