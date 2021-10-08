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Он никуда не денется: Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука

Руководительница надзорного ведомства рассказала, имеет ли следствие достаточно доказательств

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

8 октября Виктору Медведчуку вручили новое подозрение. Его подозревают в государственной измене и помощи в осуществлении террористической деятельности. Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова во время своего выступления в эфире программы Савика Шустера, рассказала, достаточно ли  доказательств по делу и почему нардепа не арестовали сразу.

Он никуда не денется: Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

"Сегодня было сообщено о подозрении в государственной измене и помощь в осуществлении террористической деятельности. Так оно и есть, когда генеральный прокурор что-то подписывает. Это 8 подозрение, подписанное мной народным избранникам. 7 народным избранникам, один счастливчик получил дважды. Всегда очень осторожно отношусь ко всех процессуальным документам. Мои субъекты это всегда спецстатус. Ко всем своим специальным субъектам я отношусь со всем процессуальной уважением и с уважением к закону, понимая, что защищать спецсубъектов будут лучшие юристы этого государства и других государств. С таким же уважением я отношусь к гражданам Украины, понимая, что когда мы говорим, что люди равны в своих правах. Я понимаю, что люди должны быть равными и в своих возможностях. Поэтому, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств, абсолютно взвешенно говорю, что подозрение законное и обоснованное. Доказательств для его сегодняшнего объявления достаточно", — заявила она

Также она прокомментировала почему человека, которого обвиняют в государственной измене и осуществлении террористической деятельности, не арестовывают.

"Потому что абсолютные одинаковые правила для всех и так прописан Уголовно-Процессуальный кодекс, есть 208 статья, когда можно задерживать. В данном случае у нас не было оснований для задержания лица. Оно не предполагает срочное задержание. Надо менять 208 статью Уголовно-Процессуального Кодекса . Я об этом не первый раз говорю, даже законопроект подавали в Верховную Раду и надеюсь, что депутаты  к нам прислушиваются. Потому что сейчас мы можем задерживать человека-корупционера. Но если мы нашли насильника, убийцу через какие-то годы и знаем, где он находится. Мы не можем его найти и вот так задержать. Нам необходимо пройти в другой процессуальный порядок. Вот поэтому мы сегодня не задерживали, потому что это не предусмотрено законом. Все, что не предусмотрено законом для прокурора — это преступление в прокурорской деятельности. Он никуда не денется. Он под домашним арестом. Я вам точно говорю. Сегодня он дома получал от нас подозрение, которую мы отправили по почте. Мы еще не ушли в залог, но обязательно пойдем с большой залогом ", — заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что г олова СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение .


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Источник: https://youtu.be/N6JD31DU6sg
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