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В годовщину опроса президента нардеп Гончаренко задал свои 5 вопросов Зеленскому – ждет ответа

Нардеп считает, что президенту пора объясниться перед украинцами

сегодня, 12:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что в годовщину опроса президента Зеленского пришло время поинтересоваться даже не тем, как продвигается реализация ответов украинцев, а тем, как сам президент может объяснить такое количество скандальных моментов, в которых оказался. Как информирует издание "Комментарии", об этом Алексей Гончаренко написал у себя в Телеграмм-канале.

В годовщину опроса президента нардеп Гончаренко задал свои 5 вопросов Зеленскому – ждет ответа

Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

По словам нардепа, 25 октября 2020 года, ровно год назад Владимир Зеленский поставил украинцам пять вопросов. Но на самом деле на вопросы должен отвечать именно Владимир Александрович. И не на те, что были на листовках во время местных выборов, а на многие другие, которые накопились за последний год у общества. Внятных ответов глава государства пока что так и не дал.

Далее Алексей Гончаренко представил перечень из пяти вопросов, ответы на которые он ждет от президента. 

"Когда Зеленский наконец нормально объяснит об оффшорах и Pandora Papers? Когда будут наказаны люди, которые провалили спецоперацию по "вагнеривцам"? Когда национальная безопасность Украины перестанет страдать от решений СНБО, который допускает 108 ошибок? Когда Офис президента перестанет давить на журналистов и уничтожать свободу слова? И напоследок, когда Зеленский планирует съезжать с государственной дачи?", – интересуется нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов оценил для портала "Комментарии" подвижки в реализации ответов на пять вопросов президента. Украинцы поддержали большинство из предложений президента, но пока относительно их реализации затянулась пауза.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/8424
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Ігор

сегодня, 11:37

Про загальну корупцію чиновників-патріотів ані слова - її тут нема.

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