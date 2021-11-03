В Европарламенте призвали ЕС остановить финансовую помощь Киеву из-за власти, которая преследует Медведчука

Европейский Союз выделяет Украине много денег на проведение реформ и достижение мира на Донбассе. В то же время лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук предлагает реальные шаги для реализации этого, но вместо того, чтобы прислушаться к нему, власть преследует политика. Поэтому Запад должен сделать все, чтобы остановить финансирование режима Зе-власти. Об этом заявил член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра во время встречи с Виктором Медвечуком, который сейчас находится под домашним арестом. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Максимилиан Кра. Фото: из открытых источников

"Мы тут потому, что Виктор Медведчук – политический заключенный. И Европейский Союз тратит много денег на Украину, которые используются на коррупцию и на войну. Виктор — это человек, который хочет закончить войну и который хочет сохранить дешевую энергию и мир для украинского народа", — сказал он.

Европарламентарий считает, что приехать в Киеве и поддержать Виктора Медедчука – это правильный шаг, потому что таким образом режим, находящийся при власти в Украине, должен увидеть, что на Западе не согласны с его политикой. И запад будет делать все возможное, чтобы остановить финансирование режима, который арестовал оппозиционного лидера.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии "ОПЗЖ" Вадимом Рабиновичем.

Тогда вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле отметила, что они возвращаются во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой по Украине.

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