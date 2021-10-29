Медведчук назвал инкриминируемые ему преступления – никчемными юридическими претензиями

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Станислав Молчанов
Лидер партии "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук заявил, что инкриминируемые ему преступления являются никчемными юридическими претензиями, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом. Как информирует портал "Комментарии", слова политика передает сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина
Вместе с тем он выразил уверенность, что все эти обвинения рассыпятся.
Виктор Медведчук отметил, что нет даже никакого смысла обсуждать эту тему, потому что эти обвинения рассыпятся. У них нету подтверждений, нет никаких доказательств.
Политик подчеркнул, самое главное – нету самого события преступления, о котором они говорят, которое пытаются ему инкриминировать.
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