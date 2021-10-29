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Медведчук назвал инкриминируемые ему преступления – никчемными юридическими претензиями

Нардеп уверен, что все дела против него в суде развалятся

сегодня, 14:30
Автор:

Станислав Молчанов
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Лидер партии "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук заявил, что инкриминируемые ему преступления являются никчемными юридическими претензиями, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом. Как информирует портал "Комментарии", слова политика передает сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук назвал инкриминируемые ему преступления – никчемными юридическими претензиями

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

"Сфабриковано первое уголовное дело, которое является чистой "липой", и мы это докажем в судах на всех уровнях. Второе — это уже в квадрате "липа", абсурдна липа, в отношении того, что пытаются инкриминировать мне. Это ни в какие ворота уже не лезет. Никак ни юридически… я по профессии юрист, долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе. Я знаю, что такое правоприменительная деятельность. К сожалению мой профессиональный опыт, мои знания непригодны для того, чтобы объяснить, насколько сегодня Украина осталась правовым государством, и что сегодня делают СБУ, прокуратура, органы следствия по отношению ко мне, фабрикуя эти уголовные дела. Но это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом", — заявил Виктор Медчедчук.

Вместе с тем он выразил уверенность, что все эти обвинения рассыпятся.

Виктор Медведчук отметил, что нет даже никакого смысла обсуждать эту тему, потому что эти обвинения рассыпятся. У них нету подтверждений, нет никаких доказательств. 

Политик подчеркнул, самое главное – нету самого события преступления, о котором они говорят, которое пытаются ему инкриминировать.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-inkriminiruemye-mne-prestupleniya-nikchemnye-yuridicheskie-pretenzii-kotorye-ne-podtverzhdayutsya-ni-materialnym-ni-processualnym-pravom-595447.html
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