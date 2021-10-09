В «ЕС» рассказали, в чем главное отличие «оффшоров» Порошенко и Зеленского

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сравнила ситуации с оффшорами пятого и шестого президентов Украины. Нардеп считает, что вскрывшимися фактами об оффшорах Зеленский совершил главное предательство своих избирателей. У Порошенко же не было других возможностей, как в 2014-м году передать бизнес в "слепой траст", кроме как не зарегистрировать оффшорную компанию. Как передает издание "Комментарии", об этом политик заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Ирина Геращенко отметила, главные месседжи, которые Зеленский озвучивал везде, где только можно перед выборами президента в 2019-м году касались того, что он простой честный парень и никогда не обманет своих избирателей. Второй не менее знаковый месседж касался того, что у него нет оффшоров. И первому, и второму украинцы поверили и сделали свой выбор. Более того, подчеркнула нардеп, Зеленский боролся со своими оппонентами как раз, играя на теме оффшоров. Политик подчеркнула, что расследование Pandora Papers еще раз пролило свет на связь Владимира Зеленского и Игоря Коломойского, ведь в документах фигурирует сума 41 млн долларов, внесена компанией Коломойского в статутный капитал компании, которая связана с шестым президентом.

Отвечая на вопрос об оффшорах пятого президента Петра Порошенко Ирина Геращенко отметила, что тому действительно пришлось пойти на такой шаг, чтобы в 2014-м году зарегистрировать оффшорную компанию, но лишь для того, чтобы передать бизнеса в "слепой траст". При этом, как отметила нардеп, бизнес Порошенко, которым управлял траст, в последующие годы уплатили в казну Украины почти 7 млрд грн.

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