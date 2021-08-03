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Главная Новости Политика внутренняя политика В ДФС отреагировали на заявление нардепа Железняка о перечисленных в бюджет налогах: что об этом известно
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В ДФС отреагировали на заявление нардепа Железняка о перечисленных в бюджет налогах: что об этом известно

В ГФС заявили, что информация нардепа является неполной

сегодня, 15:45
Автор:

Лиля Воробьева

В ГФС заявили, что народный депутат Украины Ярослав Железняк, который потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет   о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммы возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств, пользуется информацией сомнительного происхождения. Соответствующее заявление появилось на официальной странице ведомства в Facebook.

В ДФС отреагировали на заявление нардепа Железняка о перечисленных в бюджет налогах: что об этом известно

ДФС (фото из открытых источников)

Фискальная служба заявила, что нардеп пользуется сомнительной информацией.

"Уважаемый народный депутат, освещая якобы раскрытую схему противоправной деятельности ГФС, пользуется информацией сомнительного происхождения, а возможно и наоборот, черпает информацию из источников, которые намеренно предоставляют ему ложные сведения, подвергая снижение доверия избирателей к такому депутата, из-за распространения ложных сведений", — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что нужно "проверять "инсайдерскую" информацию, прежде чем объявлять "измену" в государственном органе". Кроме этого, ГФС сообщила подробности дел, о которых упоминал народный депутат.

"Информируем, что с уголовным производством №42020100000000260 от 01.07.2020 народный депутат ошибся. Никакого отношения к ДФС оно не имеет, расследования следователями налоговой милиции не осуществляется, а из открытых источников, например Единого реестра судебных решений, с легкостью можно определить орган досудебного расследования, в адрес которого и следует направлять имеющиеся запросы, в пределах предоставленных законом полномочий. Информация господина Ярослава является неполной относительно другого, указанного номера уголовного производства.
Действительно, уголовное производство №32021100110000016 от 10.02.2021 расследуется следователями налоговой милиции в отношении группы предприятий, известной сети автозаправочных станций. Однако досудебное следствие в производстве не завершено. Продолжаются следственные и процессуальные действия. Принимаются меры к возмещению причиненного преступлениями ущерба в размере более 50 миллионов гривен.
Сейчас одним из предприятий группы перечислены на личный счет НДС в Госказначействе 15 млн грн. в качестве погашение убытков. Поэтому до завершения всех процедур зачисления суммы нанесенного ущерба в бюджет следствием не принимаются во внимание такие платежи предприятия. Повторно отметим, что в уголовном производстве активно осуществляется расследование, завершение планируется осуществить путем направления в суд, — отметили в ведомстве.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Железняк требует от Мельника отчета о перечисленных в бюджет налогах: что происходит. Народный депутат Украины Ярослав Железняк потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленной недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммы возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств. Возможны ли в ГФСУ схемы, о которых говорит Железняк? Почему они возникают? Все ли в порядке с самой системой налогообложения?


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Источник: https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4555866081114013
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