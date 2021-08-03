В ДФС отреагировали на заявление нардепа Железняка о перечисленных в бюджет налогах: что об этом известно

В ГФС заявили, что народный депутат Украины Ярослав Железняк, который потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммы возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств, пользуется информацией сомнительного происхождения. Соответствующее заявление появилось на официальной странице ведомства в Facebook.

ДФС (фото из открытых источников)

Фискальная служба заявила, что нардеп пользуется сомнительной информацией.

"Уважаемый народный депутат, освещая якобы раскрытую схему противоправной деятельности ГФС, пользуется информацией сомнительного происхождения, а возможно и наоборот, черпает информацию из источников, которые намеренно предоставляют ему ложные сведения, подвергая снижение доверия избирателей к такому депутата, из-за распространения ложных сведений", — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что нужно "проверять "инсайдерскую" информацию, прежде чем объявлять "измену" в государственном органе". Кроме этого, ГФС сообщила подробности дел, о которых упоминал народный депутат.

"Информируем, что с уголовным производством №42020100000000260 от 01.07.2020 народный депутат ошибся. Никакого отношения к ДФС оно не имеет, расследования следователями налоговой милиции не осуществляется, а из открытых источников, например Единого реестра судебных решений, с легкостью можно определить орган досудебного расследования, в адрес которого и следует направлять имеющиеся запросы, в пределах предоставленных законом полномочий. Информация господина Ярослава является неполной относительно другого, указанного номера уголовного производства.

Действительно, уголовное производство №32021100110000016 от 10.02.2021 расследуется следователями налоговой милиции в отношении группы предприятий, известной сети автозаправочных станций. Однако досудебное следствие в производстве не завершено. Продолжаются следственные и процессуальные действия. Принимаются меры к возмещению причиненного преступлениями ущерба в размере более 50 миллионов гривен.

Сейчас одним из предприятий группы перечислены на личный счет НДС в Госказначействе 15 млн грн. в качестве погашение убытков. Поэтому до завершения всех процедур зачисления суммы нанесенного ущерба в бюджет следствием не принимаются во внимание такие платежи предприятия. Повторно отметим, что в уголовном производстве активно осуществляется расследование, завершение планируется осуществить путем направления в суд, — отметили в ведомстве.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Железняк требует от Мельника отчета о перечисленных в бюджет налогах: что происходит. Народный депутат Украины Ярослав Железняк потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленной недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммы возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств. Возможны ли в ГФСУ схемы, о которых говорит Железняк? Почему они возникают? Все ли в порядке с самой системой налогообложения?

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