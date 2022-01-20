В борьбе за Крым – счет в пользу Кремля: почему украинская власть опустила руки

Сегодня, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым. Между тем, российские ультиматумы "по безопасности" оттеснили с повестки дня вопрос Крыма, незаконно аннексированного РФ в 2014-м. Почему так произошло? Что следует сделать, чтобы вернуть обсуждение российской агрессии в топ-тем мира? Почему Запад замалчивает тему Крыма, да и украинская власть не особо активна после саммита Крымской платформы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На текущий момент в раундах борьбы за Крым большее количество очков имеет Кремль

Эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский подчеркивает, что еще в прошлом году, говоря нашему изданию о Крымской платформе, он акцентировал: кроме красивой внешней картинки необходимо внутреннее наполнение – наполнение смыслами и реальными целями.

"К сожалению, в очередной раз яркая картинка и аплодисменты-реакция на нее оказалась для украинской власти важнее, чем результаты, получаемые со временем. Депутат Верховной Рады, говоря недавно о поездке украинской делегации в Турцию, отметил, что одной из целей работы украинской делегации в Турецкой Республике – придать новый импульс Крымской платформе. То есть, старый импульс уже потух? И полгода не прошло. Получается, что мой скептицизм в отношении эффективности созданной площадки по Крыму оказался более объективным, чем бравурные обещания "счастья" от власти", – констатирует Юрий Смелянский.

По его словам, в 2014 году, когда представители общественности и экспертного сообщества убеждали власть в ошибочности (если мягко выразиться) принятия закона о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму, к критике законопроекта и впоследствии закона добавляли пояснения о необходимости установления "правил взаимоотношения" с оккупированными территориями. В том числе экономических.

"В 2021 году закон о свободной экономической зоне отменен. Власть исправила ошибку 2014 года. А дальше? Неужели восемь лет оккупации не принесли никакого осмысления, что должно найти свое отражение в законодательстве? Ладно, предыдущая власть была плохой. Но новая у нас уже более двух с половиной лет. А история повторяется. И вопросы информационного присутствия Крыма также, – акцентирует эксперт. – В 2019 году я дал представителям действующего президента один совет по активизации присутствия Крыма в информационном пространстве. Один раз в месяц президент выходит на брифинг со СМИ и делает заявление по Крыму. В контексте идущих процессов и текущих задач. Подобное заявление потребует комментариев от представителей других вертикалей власти. Затем подключатся эксперты и представители профильных общественных организаций. Естественно, что все комментарии – это информационные поводы. Такой импульс будет активным на протяжении 3-4 недель".

Но в такой модели украинская власть работать не может, отмечает Юрий Смелянский. Ведь чтобы так системно работать в публичной плоскости – необходимо также системно работать в вопросах планирования, разработки, принятия и реализации соответствующих решений. А системной работы по Крыму нет.

"Постоянно повторяющийся лозунг: "Крым – это Украина" без практического наполнения информационным поводом не является. И интереса для СМИ не представляет, – подчеркивает эксперт. – Более того. Украинская власть продолжает упорно разделять вопросы оккупированного Крымского полуострова и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На Крымском фронте сегодня боевая активность нулевая. Про Восточный фронт этого не скажешь. В результате угрозы, существующие на Восточном фронте, нашими западными партнерами воспринимаются как реальные. А потенциальные угрозы, исходящие со стороны Крымского фронта в такой же степени реальности не воспринимаются. Причем наши западные партнеры угрозы со стороны оккупированной территории Крыма воспринимают в большей степени, чем украинская власть".

По словам Юрия Смелянского, сегодня, как и в 2015–2019 годах (предыдущая каденция власти), можно в качестве аргумента по невозможности объединить вопросы деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма услышать от представителей власти – что такое объединение будет мешать, усложнять, делать невозможными исполнение Минских соглашений.

"Такая политика украинских властей по созданию ложных реальностей и привела к тому, что, на текущий момент в раундах борьбы за Крым большее количество очков имеет Кремль. Позиция которого – "крымский вопрос закрыт" – нашла отражение и во внутренней политике Украины ("Крым отдельно, ОРДЛО отдельно"). Подобная политика – это еще и демонстрация со стороны украинских властей уступить Крым. Вся ситуация дает основание нашим западным партнерам также не очень активно вспоминать крымский вопрос, – поясняет эксперт. – Что касается самой даты "День Автономной Республики Крым". Оккупационные власти в Крыму также ее отмечают. Публикуют в оккупационных СМИ поздравления. По моему мнению, восемь лет оккупации достаточный срок, чтобы пересмотреть отношение к сути автономности Крыма, сформировать новые смысловые наполнения автономности. Как минимум – активно обсуждать их на общественном, управленческом, экспертном уровнях. Это также информационные поводы. Но такого обсуждения нет. Как нет и процесса наполнения автономности Крыма новыми логическими смыслами".

То есть, резюмирует Юрий Смелянский, украинская власть сама убирает вопрос оккупированного Крыма из информационных топов. Лучше не вспоминать часто – "а то Путин нападет".

Вопрос Крыма больше не поднимается представителями США и ЕС перед Россией

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"В связи с эскалацией и поднятием ставок всех игроков – и РФ, и Запада – вопрос деоккупации Крыма, к сожалению, не стоит так остро, как должен бы. И не поднимается представителями США и ЕС перед Россией. Между тем, деэскалация – торговля угрозами со стороны РФ – является для Украины очень опасной. Ведь когда говорят о такой деэскалации (на российско-украинской границе, в отношениях между РФ и США/НАТО), тема деоккупации, освобождения Крыма теряет остроту и актуальность".

По словам эксперта, если еще по Донбассу говорят о необходимости вывода войск, о демилитаризации, то Крым уходит на третий, четвертый план – и не вспоминается.

"Во время переговоров глав МИД Германии и РФ тема Крыма прозвучала лишь раз, – отмечает Виталий Кулик. – И то в контексте фоновой темы, а не в качестве одного из аргументов наших западных партнеров в ракурсе доказательств российской агрессии. Не звучит тема Крыма как такой аргумент и в переговорах представителей США с Россией".

Соответственно, подчеркивает эксперт, для Киева важно актуализировать этот вопрос. Не терять его из фокуса применения своей внешнеполитической активности.

"Иначе может сложиться так, что глобальные мировые игроки, проводящие сейчас переговоры, сконцентрируют свое внимание на достижении так называемой стратегической стабильности, деэскалации в их понимании, неких гарантий не концентрации вооруженных сил у границ друг друга, формировании сфер влияния. При этом откладывая решение таких важных для Украины тем как деоккупация Крыма и Донбасса, – предупреждает Виталий Кулик. – Понято, что мы не можем ожидать от западных партнеров включения ультимативного требования к РФ по освобождению Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Особенно в ситуации, когда те же США то и дело публично говорят об угрозе большого российского вторжения в Украину. Но поднимать темы Крыма, Донбасса – необходимо. И украинская дипломатия должна это всячески подчеркивать. В том числе президент Украины".

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