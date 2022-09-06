В августе Украина увеличила золотовалютные резервы: стало известно, на сколько

По состоянию на начало осени международные резервы составили 25 436 млн долл. В августе они увеличились на 13,6%. Это произошло благодаря поступлению значительного объема международной помощи, умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте и меньших интервенций регулятора по продаже валюты.

Международные резервы

Больше всего помощи в августе украинское правительство получило от США (посредством механизма Мирового Банка) — 3 030,9 млн долл., а также от ЕС — 1 015,6 млн долл., правительств Канады — 349,3 млн долл. и Италии — 205,6 млн долл. Также увеличить на 99,6 млн долл. валютные поступления на счета правительства в НБУ в августе помогло размещение долговых бумаг государства (ОВГЗ).

Вместе с тем общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в валюте составил 171,9 млн долл. При этом 165,4 млн долл. было потрачено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а также 6,5 млн долл. — на обслуживание ОВГЗ. Украина сдержала свои обязательства перед Международным валютным фондом, выплатив 221,1 млн долл.

В августе НБУ продал на валютном рынке 1 641,4 млн долл, а пополнил резервы на 311,7 млн долл. Таким образом, отрицательное сальдо интервенций по итогам месяца составило 1 329,7 млн долл. Это больше, чем в июле, но меньше, чем в апреле, мае.

Продажа валюты центральным банком уменьшилась благодаря корректировке официального курса гривны к доллару 21 июля до 36,57 грн за доллар, отметили в НБУ.

Мы ранее сообщали, что обслуживание внутреннего долга стоит стране дороже, чем сами заимствования. Так, объем уплаченных средств по погашениям внутренних долговых инструментов (ОВГЗ) на 55,1 млрд грн превышает объем суммы, привлеченной в государственный бюджет.





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