В августе Украина увеличила золотовалютные резервы: стало известно, на сколько

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Давиденко Евгения
По состоянию на начало осени международные резервы составили
25 436 млн долл. В августе они увеличились на 13,6%. Это произошло благодаря поступлению
значительного объема международной помощи, умеренным долговым выплатам страны в
иностранной валюте и меньших интервенций регулятора по продаже валюты.
Международные резервы
Больше всего помощи в августе украинское правительство
получило от США (посредством механизма Мирового Банка) — 3 030,9 млн долл., а также от ЕС — 1 015,6 млн долл., правительств Канады —
349,3 млн долл. и Италии — 205,6 млн долл. Также увеличить на 99,6 млн долл. валютные
поступления на счета правительства в НБУ в августе помогло размещение долговых
бумаг государства (ОВГЗ).
Вместе с тем общий объем платежей правительства по
обслуживанию и погашению госдолга в валюте составил 171,9 млн долл. При этом
165,4 млн долл. было потрачено на обслуживание и погашение долга перед
международными кредиторами, а также 6,5 млн долл. — на обслуживание ОВГЗ.
Украина сдержала свои обязательства перед Международным валютным фондом,
выплатив 221,1 млн долл.
В августе НБУ продал на валютном рынке 1 641,4 млн долл, а пополнил резервы на 311,7 млн
долл. Таким образом, отрицательное сальдо интервенций по итогам месяца
составило 1 329,7 млн долл. Это больше, чем в июле, но меньше, чем в апреле,
мае.
Продажа валюты центральным
банком уменьшилась благодаря корректировке официального курса гривны к доллару 21
июля до 36,57 грн за доллар, отметили в НБУ.
Мы ранее сообщали, что обслуживание внутреннего долга стоит стране дороже, чем сами заимствования. Так, объем
уплаченных средств по погашениям внутренних долговых инструментов (ОВГЗ) на
55,1 млрд грн превышает объем суммы, привлеченной в государственный бюджет.
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