Выплаты по ОВГЗ уже на 55 млрд грн превышают объем заимствований в госбюджет

Благодаря аукционам по размещению военных облигаций правительство привлекло в госбюджет 99,3 млрд грн, 1 млрд долл. и 0,4 млрд євро. Вместе с тем объем уплаченных средств по погашениям внутренних долговых инструментов (ОВГЗ) на 55,1 млрд грн превышает объем привлеченных в государственный бюджет.

Военные облигации необходимы бюджету

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Перекос между объемом полученных средств на аукционах и суммой погашений по соответствующим ценным бумагам наблюдается с апреля, отмечают в регуляторе.

По состоянию на 5 сентября самым активным покупателем ОВГЗ являются банки, на втором месте – украинцы и отечественный бизнес.

В целом ими было приобретено военных облигаций на 14 млрд грн, 0,2 млрд долл. и 0,1 млрд євро. При этом в собственности нерезидентов — ОВГЗ на 1,4 млрд грн и 2 млн долл.

Как известно, аукционы по продаже военных облигаций были запущены Минфином в марте, после полномасштабного вторжения россии в Украину. Этот инвестиционный инструмент призван помочь государству в привлечении средств в казну от граждан, бизнеса, иностранных лиц. Аккумулированные деньги используются правительством для бесперебойного финансирования потребностей государства в условиях военного времени. Аукционы проводятся по вторникам. Облигации внутреннего государственного займа предлагаются в гривне, долларе и евро. Доходность по гривневым бумагам сегодня составляет 9,5 – 14%, по долларовым – 3,5 – 4,5%, по евровым – 2,5%.

Ранее в интервью "Комментариям" аналитик Александр Паращий объяснил, почему Минфин сопротивляется повышению доходности по государственным ценным бумагам.

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