Выплаты по ОВГЗ уже на 55 млрд грн превышают объем заимствований в госбюджет

Рубрики
МЕНЮ
Давиденко Евгения
Благодаря аукционам по размещению
военных облигаций правительство привлекло в госбюджет 99,3 млрд грн, 1 млрд
долл. и 0,4 млрд євро. Вместе с тем объем
уплаченных средств по погашениям внутренних долговых инструментов (ОВГЗ) на 55,1 млрд
грн превышает объем привлеченных в государственный бюджет.
Военные облигации необходимы бюджету
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Перекос между объемом полученных средств на аукционах и
суммой погашений по соответствующим ценным бумагам наблюдается с апреля,
отмечают в регуляторе.
По состоянию на 5
сентября самым активным покупателем ОВГЗ являются банки, на втором
месте – украинцы и отечественный бизнес.
В целом ими было приобретено военных облигаций на 14 млрд грн, 0,2 млрд долл. и 0,1 млрд євро.
При этом в собственности нерезидентов — ОВГЗ на 1,4 млрд грн и 2 млн долл.
Как известно, аукционы по
продаже военных облигаций были запущены Минфином в марте, после
полномасштабного вторжения россии в Украину. Этот инвестиционный инструмент
призван помочь государству в привлечении средств в казну от граждан, бизнеса,
иностранных лиц. Аккумулированные деньги используются правительством для
бесперебойного финансирования потребностей государства в условиях военного
времени. Аукционы проводятся по вторникам. Облигации внутреннего государственного займа предлагаются в гривне, долларе и евро. Доходность по гривневым бумагам сегодня составляет 9,5 – 14%, по долларовым – 3,5
– 4,5%, по евровым – 2,5%.
Ранее в интервью "Комментариям"
аналитик Александр Паращий объяснил, почему Минфин сопротивляется повышению
доходности по государственным ценным бумагам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости