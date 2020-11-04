Увольнение первого заместителя руководителя ОП: что происходит у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Сергея Трофимова. Глава государства подписал соответствующий указ 4 ноября. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что означает это решение Зеленского и стоит ли ожидать переформатирования ОП.



Масштабных изменений в ОП не стоит ожидать

Политический эксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что Трофимов, очевидно, не ужился с главой ОП Андреем Ермаком.

"В то же время, его могли сделать виноватым и в провале на местных выборах. Ведь он отвечал за региональную политику, – отмечает эксперт. – А еще Трофимов "прославился" тем, что весной, когда монастыри и церкви Московского патриархата, после демонстративного массового нарушения карантина, стали основными очагами распространения коронавируса в стране, дал интервью, где растекся в комплиментах московским священникам и митрополиту Онуфрию. Народ понял – нарушай карантин, лучше демонстративно и вызывающе, и тебя похвалят "у Зеленского". Результат сейчас налицо".

Эксперт не подтвердил слухи, что вместе с Трофимовым уволен и Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП.

"Думаю, масштабных изменений в Офисе президента пока не будет, – говорит Александр Палий. – Зеленскому сейчас не до того. Сейчас и без того крайне много вызовов: диверсионная деятельность КСУ, экономика, эпидемия".

Зеленскому нужно разобраться в окружении

Ситуация, которая складывается вокруг Офиса президента, очень напоминает слова его предыдущего главы Андрея Богдана: виноватых – наградить, невиновных – уволить. Так считает глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков.

"Для того, чтобы структура работала, каждая из шестеренок должна выполнять свою работу. А когда шестеренки вместо работы начинают воевать за то, какая из них главная – это останавливает весь механизм", – подчеркивает эксперт.

Сергей Быков высказал надежду, что президент сможет разобраться, кто из его окружения на самом деле хуже злейшего врага.

Напомним, Кабинет министров сегодня также согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций — Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко.

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