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Кабмин согласовал с Зеленским увольнение трех глав ОГА

Своих должностей лишились главы Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областей

сегодня, 15:32
Автор:

Владимир Лавский

Кабинет министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций — Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко. Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 4 ноября. 

Кабмин согласовал с Зеленским увольнение трех глав ОГА

Члены Кабмина решили согласовать проекты указов президента об увольнении:

- Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

Также правительство дало согласие на увольнение нескольких глав райгосадминистраций.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк якобы негативно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот был еще кандидатом в президенты.



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