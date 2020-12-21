Упадок государственных институтов в Украине: к каким последствиям мы приближаемся

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
"Комментарии" вместе с экспертами разобрались,
почему в Украине происходит развал государственных институтов, продолжится ли
он и к чему это может привести.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Институты — это, прежде всего, люди,
общественные функции, которые они выполняют и правила, и практики, которых они
придерживаются. На этом акцентирует Алексей Розумный — ведущий эксперт
политико-правовых программ Центра Разумкова.
"Упадок государственных институтов в Украине
на сегодня является системной тенденцией, остановить которую крайне непросто, —
подчеркивает он. – Со временем на нехватку положительной традиции служения
государству наложились другие негативные факторы (усиление роли теневых,
неформальных центров принятия политических решений; низкое общественное доверие
и негативное восприятие тех, кто работает в системе государственной власти;
зависимость карьерных перспектив от политической конъюнктуры и т.д.)".
Алексей Розумный отмечает, что на сегодня
государственные институты как среда находятся под влиянием негативного отбора:
люди, которые там работают, несут высокую ответственность, очень рискуют своей
репутацией, но вместе с тем не могут рассчитывать на длительную карьеру и
находятся под давлением со стороны внегосударственных лоббистских групп.
"Общество недовольно качеством своих
государственных институтов и производит мощный запрос на изменения (мы
наблюдали это в 2019 году). Однако только обновление, без создания иных, более
благоприятных условий, не приводит к качественным изменениям, а только
усиливает дезорганизацию, — обращает внимание эксперт. – В условиях современных
вызовов это чревато потерей управляемости основных государственных систем,
когда ответственность за принятие и внедрение решений растворится в хаосе и
неопределенности. Например, перманентное обновление состава правительства —
один из тревожных сигналов, что мы приближаемся к такой ситуации".
Политолог Наталия Белоус напоминает, что
недавно Центр Разумкова провел социологическое исследования по уровню доверия
украинцев к государственным и социальным институциям. Картина для власти
получилась печальная.
Так, среди государственных и общественных
институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66%
опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
(60%). А вот недоверие чаще всего высказывается в адрес государственного
аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных. Верховной Раде не
доверяют 76%, правительству – 75%, политическим партиям – 73%. Также высокий
уровень недоверия к антикоррупционным структурам Украины: НАБУ не доверяют
72,5% респондентов, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%,
САП и ВАКС – по 70%. Уровень недоверия к Конституционному суду – 65%
опрошенных, местным судам – 63%, Верховному суду – тоже 63%.
"Из-за коррумпированной составляющей и бюрократии
в госорганах, возрастает уровень недоверия к руководящим деятелям страны. И в
2021 году, похоже, тенденция усилится. Ведь украинцы видят, что наши
политические деятели ведут непрозрачную деятельность. И никто из них за
нарушения на национальном уровне не понес наказания, — подчеркивает Наталия
Белоус. — Можно предположить, что каждый регион Украины на уровне местного
самоуправления будет продолжать свою модель функционирования как государство в
государстве. То есть, председатель
поселка или мэр города будет иметь доверия больше, чем народные депутаты или
министры. Будет больше доверия к волонтерским и другим формам гражданского
управления, когда украинцы сами создают неформальные объединения для
отстаивания своих интересов".
А вот парламент и правительство, несмотря на
переформатирование, не имели и не имеют массовой поддержки в социуме, отмечает
политолог.
"Институт президента в Украине давно потерял
власть и сведен к уровню церемониала, — считает Наталия Белоус. — Сначала
украинцы голосуют за кандидатов в президенты как за какое-то масштабное чудо.
Потом быстро получают разочарование. Ведь гарантом Конституции и Верховным
главнокомандующим становится не профессиональный человек, который еще более
раскалывает общество и ухудшает имидж Украины на международной арене… Возможно,
со временем Украине придется сменить форму правления. Но такое решения
необходимо принимать на Всеукраинском референдуме".
Напомним, появился новый рейтинг
доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому.
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