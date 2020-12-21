Упадок государственных институтов в Украине: к каким последствиям мы приближаемся

"Комментарии" вместе с экспертами разобрались, почему в Украине происходит развал государственных институтов, продолжится ли он и к чему это может привести.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Упадок государственных институтов в Украине на сегодня является системной тенденцией, остановить которую крайне непросто"

Институты — это, прежде всего, люди, общественные функции, которые они выполняют и правила, и практики, которых они придерживаются. На этом акцентирует Алексей Розумный — ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова.

"Упадок государственных институтов в Украине на сегодня является системной тенденцией, остановить которую крайне непросто, — подчеркивает он. – Со временем на нехватку положительной традиции служения государству наложились другие негативные факторы (усиление роли теневых, неформальных центров принятия политических решений; низкое общественное доверие и негативное восприятие тех, кто работает в системе государственной власти; зависимость карьерных перспектив от политической конъюнктуры и т.д.)".

Алексей Розумный отмечает, что на сегодня государственные институты как среда находятся под влиянием негативного отбора: люди, которые там работают, несут высокую ответственность, очень рискуют своей репутацией, но вместе с тем не могут рассчитывать на длительную карьеру и находятся под давлением со стороны внегосударственных лоббистских групп.

"Общество недовольно качеством своих государственных институтов и производит мощный запрос на изменения (мы наблюдали это в 2019 году). Однако только обновление, без создания иных, более благоприятных условий, не приводит к качественным изменениям, а только усиливает дезорганизацию, — обращает внимание эксперт. – В условиях современных вызовов это чревато потерей управляемости основных государственных систем, когда ответственность за принятие и внедрение решений растворится в хаосе и неопределенности. Например, перманентное обновление состава правительства — один из тревожных сигналов, что мы приближаемся к такой ситуации".

"Институт президента в Украине давно потерял власть и сведен к уровню церемониала"

Политолог Наталия Белоус напоминает, что недавно Центр Разумкова провел социологическое исследования по уровню доверия украинцев к государственным и социальным институциям. Картина для власти получилась печальная.

Так, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%). А вот недоверие чаще всего высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных. Верховной Раде не доверяют 76%, правительству – 75%, политическим партиям – 73%. Также высокий уровень недоверия к антикоррупционным структурам Украины: НАБУ не доверяют 72,5% респондентов, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%, САП и ВАКС – по 70%. Уровень недоверия к Конституционному суду – 65% опрошенных, местным судам – 63%, Верховному суду – тоже 63%.

"Из-за коррумпированной составляющей и бюрократии в госорганах, возрастает уровень недоверия к руководящим деятелям страны. И в 2021 году, похоже, тенденция усилится. Ведь украинцы видят, что наши политические деятели ведут непрозрачную деятельность. И никто из них за нарушения на национальном уровне не понес наказания, — подчеркивает Наталия Белоус. — Можно предположить, что каждый регион Украины на уровне местного самоуправления будет продолжать свою модель функционирования как государство в государстве. То есть, председатель поселка или мэр города будет иметь доверия больше, чем народные депутаты или министры. Будет больше доверия к волонтерским и другим формам гражданского управления, когда украинцы сами создают неформальные объединения для отстаивания своих интересов".

А вот парламент и правительство, несмотря на переформатирование, не имели и не имеют массовой поддержки в социуме, отмечает политолог.

"Институт президента в Украине давно потерял власть и сведен к уровню церемониала, — считает Наталия Белоус. — Сначала украинцы голосуют за кандидатов в президенты как за какое-то масштабное чудо. Потом быстро получают разочарование. Ведь гарантом Конституции и Верховным главнокомандующим становится не профессиональный человек, который еще более раскалывает общество и ухудшает имидж Украины на международной арене… Возможно, со временем Украине придется сменить форму правления. Но такое решения необходимо принимать на Всеукраинском референдуме".

Напомним, появился новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому.

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