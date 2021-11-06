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Умер экс-нардеп нескольких созывов

От осложнений, вызванных COVID-19, умер народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей
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На 88 году жизни умер нардеп I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствия коронавирусной болезни, он умер в Институте сердца. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Facebook сообщил в Телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосейчук.

Умер экс-нардеп нескольких созывов

Ефим Звягильский. Фото: фейсбук Денис Казанского

Незадолго до этого, Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский в крайне тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где и борется за свою жзнь.

Сообщая о смерти Ефима Звягильского известный украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил у себя в Facebook, что Звягильский есть ветераном украинской политики, одним из основателей Партии регионов. Первый "донецкий" руководитель Кабмина, в 1993 году впервые использовавший шахтерские забастовки для шантажа Киева федерализацией. 

"Символично, что шахта Засядько, которую возглавлял Звягильский, с которой стартовал в политику и которой владел, сейчас после нескольких аварий и пожара затоплена и не работает. Да и не факт, что вообще теперь будет когда-нибудь добывать уголь", – отметил Денис Казанский.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Об этом первым сообщил Дмитрий Разумков. Антон Поляков оказался одним из тех нардепов, которые откровенно выступали против позиции Офиса президента. В частности, Поляков, первым сообщил о том, что нардепа из монобольшинства платят зарплаты в конвертах, поощряя голосования за важные законопроекты. Тогда на Банковой заявляли, что такая информация не соответствует действительности.  



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Источник: https://www.facebook.com/100002085647117/posts/4560102970735846/
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