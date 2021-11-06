Умер экс-нардеп нескольких созывов

На 88 году жизни умер нардеп I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствия коронавирусной болезни, он умер в Институте сердца. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Facebook сообщил в Телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосейчук.

Ефим Звягильский. Фото: фейсбук Денис Казанского

Незадолго до этого, Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский в крайне тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где и борется за свою жзнь.

Сообщая о смерти Ефима Звягильского известный украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил у себя в Facebook, что Звягильский есть ветераном украинской политики, одним из основателей Партии регионов. Первый "донецкий" руководитель Кабмина, в 1993 году впервые использовавший шахтерские забастовки для шантажа Киева федерализацией.

"Символично, что шахта Засядько, которую возглавлял Звягильский, с которой стартовал в политику и которой владел, сейчас после нескольких аварий и пожара затоплена и не работает. Да и не факт, что вообще теперь будет когда-нибудь добывать уголь", – отметил Денис Казанский.

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