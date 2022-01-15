Украинские журналисты просят защиты и помощи у западных чиновников

Ведущая телеканала "Перший Незалежний" Юлия Колтак приняла участие в проекте телеканала BBC "BBC Global Questions" и передала обращение журналистов закрытых украинской властью телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne и ZIK временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и известному европейскому политику, экс-премьер-министру Швеции Карлу Бильдту. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Проект телеканала BBC "BBC Global Questions"

В своем письме журналисты рассказали о ситуации, которая сложилась со свободой слова в Украине. Работники СМИ обратили вниманием мировых политиков на тот факт, что нынешняя власть всячески пытается ввести в стране цензуру и все методами борется с неугодными ей СМИ, из-за чего сотни журналистов теряют работу, а граждане не имеют доступа к любимым телеканалам.

В свою очередь Нестор Шуфрич, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и владелец телеканала "Первый Незалежний" пообещал, что приобретет новую спутниковую лицензию для того, чтобы журналисты могли продолжать выполнять свои профессиональные обязанности. Также он будет обращаться к послам Большой семерки, ОБСЕ, Репортерам без границ, чтобы остановить беззаконие и произвол власти, которая закрыла уже пять независимых каналов, два из которых — даже без какого-либо постановления СНБО или других "ручных" органов.

Также СМИ обнародовало текст обращения журналистов. В нем говорится, что журналисты украинских СМИ просят западных партнеров Украины обратить внимание на ситуацию с обеспечением свободы слова в Украине.

В тексте отмечается, поводом обращения стало очередное доказательство того, что украинская власть рассматривает нелояльные СМИ как своего главного врага и не оставляет практики прямого вмешательства в редакционную политику и физического уничтожения тех СМИ, которые не боятся говорить правду о ее деятельность. Очередной жертвой украинской власти стали телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний", против которых накануне нового года власть использовала весь арсенал репрессивных действий – запрет на использование радиочастот, блокирование активов и запрет на ведение любой деятельности. Это незаконное решение во внесудебном порядке было вновь принято СНБО.

Журналисты отмечают, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что решение власти снова использовать СНБО для наложения незаконных санкций было принято сразу после того как телеканал "Перший Незалежний" добился судебного решения в свою пользу и возобновил спутниковое вещание по решению Хозяйственного суда города Киева. В результате очередных незаконных санкций миллионы украинцев были лишены доступа к объективной информации, а журналисты — лишены права заниматься профессиональной деятельностью. Это не только грубое нарушение украинского законодательства, но и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и главных свобод (Свобода выражения мнения).

В тексте письма говорится, что усиление давления на СМИ и оппозиционных политиков может быть прямым следствием двух факторов: падением рейтинга власти и ее боязнью проиграть на следующих выборах.

"Мы заявляем о своем намерении обжаловать незаконные решения о закрытии СМИ в судах. И если украинские суды под давлением офиса Президента Украины не отменят решение СНБО, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по любым попыткам ввести цензуру в Украине. Поэтому мы обращаемся к вам с призывом обсудить катастрофическое состояние со свободой слова в Украине во время ваших контактов с украинской властью, а также публично высказаться о важности обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, особенно свободы слова, свободы выражения взглядов и права журналистов на профессиональную деятельность – говорится в письме.

Читайте также на портале "Комментарии" – Медведчук назвал основные причины падения экономики в Украине в 2022 году.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!