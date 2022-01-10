Медведчук назвал основные причины падения экономики в Украине в 2022 году

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Станислав Молчанов
Лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук заявил, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Первый независимый".
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Виктор Медведчук прогнозирует, экономика продолжит скатываться вниз за счет "непрофессиональной, преступной политики" и дальнейших мер, которые уничтожают малый и средний бизнес.
Политик также отметил, что энергетический кризис, который "проявляется в осенне-зимний период", даст о себе знать и в будущем.
По утверждению Медведчука, кризис подтверждается уничтожением сельского хозяйства в Украине, попытками скупить землю, спекулятивными сделками по земле. Все это будет способствовать росту цен на продовольственные продукты. Депутат считает, что в Украине должна измениться политика.
Виктор Медедчук также обратил внимание на негативную тенденцию, когда в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату. В результате профессиональные кадры покидают Украину.
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