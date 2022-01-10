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Медведчук назвал основные причины падения экономики в Украине в 2022 году

Лидер "ОПЗЖ" уверен - энергетический кризис, в который скатывается страна, еще даст о себе знать в будущем

сегодня, 14:09
Автор:

Станислав Молчанов
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Лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук заявил, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Первый независимый".

Медведчук назвал основные причины падения экономики в Украине в 2022 году

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Виктор Медведчук прогнозирует, экономика продолжит скатываться вниз за счет "непрофессиональной, преступной политики" и дальнейших мер, которые уничтожают малый и средний бизнес.

Политик также отметил, что энергетический кризис, который "проявляется в осенне-зимний период", даст о себе знать и в будущем.

"Третий риск – продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках", — указал парламентарий.

По утверждению Медведчука, кризис подтверждается уничтожением сельского хозяйства в Украине, попытками скупить землю, спекулятивными сделками по земле. Все это будет способствовать росту цен на продовольственные продукты. Депутат считает, что в Украине должна измениться политика.

"Мы должны ликвидировать политику ненависти, розни, невосприятия одних людей другими. Это больше социально-гуманитарный риск, который имеет непосредственное отношение к нам. В том числе он связан напрямую или косвенно, а может, даже обладает статусом самостоятельного риска", — указал он.

Виктор Медедчук также обратил внимание на негативную тенденцию, когда в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату. В результате профессиональные кадры покидают Украину.

"Это означает, что любые экономические процессы в Украине не могут развиваться даже при любых слагаемых", — подытожил Медведчук.

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Источник: https://pnktv.news/ru/news/2022/01/05/medvedchuk_predrek_ukraine_v_2022_godu_dalneyshee_padenie_ekonomiki_1028850
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