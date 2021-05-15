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Главная Новости Политика внутренняя политика Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина
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Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина

Экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" за апрель составит 3,5 млн грн

сегодня, 11:36
Автор:

Мокрик Анастасия

В мае 2021 года 76 депутатов Верховной Рады Украины будут лишены возмещений расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Об этом на своем канале в Telegram рассказал нардеп и главный консультант Аппарата Верховной Рады Павел Фролов.

Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина

76 депутатов лишены части зарплаты - фото: из открытых источников

В связи с тем, что в апреле текущего года 76 нардепов пропускали пленарные заседания Верховной Рады без уважительной причины, возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий будут для них отменены. Регламентный комитет ВР обратился к спикеру Дмитрию Разумкову о прекращении возмещения расходов.

В случае, если депутаты предоставят сведения об уважительных причинах их отсутствия на заседаниях, к примеру о командировке или больничном, выплаты вновь будут возобновлены.

Отметим, что начиная с ноября 2019 года для всех народных депутатов, которые пропускают более 30% голосований  или же не участвуют в заседаниях, введено новое правило — они лишаются зарплаты за этот день. В случае, если процент их участия в голосованиях за месяц меньше 70 или же количество пропусков превышает половину, то нардеп вовсе теряет возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. На сегодняшний день это 45 400 гривен.

Также Павел Фролов представил список народных избранников, которые в мае не получат депутатские выплаты из-за пропусков заседаний и неучастий в голосованиях. В их число входит руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, кандидат в президенты Украины в 2019 году Юрий Бойко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и другие.

Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина - фото 2
Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина - фото 3
Украинские депутаты лишились части своих зарплат: в чем причина - фото 4
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Арахамия озвучил причину увольнения Степанова, а также о том, что стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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