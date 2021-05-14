Стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики

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Ольга Чародий
Глава ГНС Украины Алексей Любченко может стать новым
министром экономики вместо Игоря Петрашко, а глава Укравтодора Александра
Кубракова – новым министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия.
Степанов заявление об отставке он не писал (фото из открытых источников)
А на должность министра здравоохранения во власти
рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом
сообщает "Украинская правда".
Соответствующую информацию подтвердили в источники партии
власти. Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для
голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова,
Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны
поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за
которые и будут голосовать нардепы. Как сам Степанов сказал, что заявление об
отставке он не писал. В свою очередь, министр готов говорить с депутатами и
выслушать замечания.
Как сообщали ранее вечер пятницы, 14 мая, стал весьма насыщенным на политические события в Украине. Не успели еще все детально обсудить отставку глав министерств инфраструктуры и развития экономики, как появилась информация об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. По информации пресс-секретаря главы парламента Дмитрия Разумкова Ольги Туний, в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Степанова с занимаемой должности.Исходя из сообщений Туний, инициатором такого шага является глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Однако официальных комментариев от премьера по этому поводу пока не поступало. В отдельных Telegram-каналах сообщают, что Максим Степанов якобы встречался 14 мая с президентом Владимиром Зеленским.
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