Стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики

Глава ГНС Украины Алексей Любченко может стать новым министром экономики вместо Игоря Петрашко, а глава Укравтодора Александра Кубракова – новым министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия.

Степанов заявление об отставке он не писал (фото из открытых источников)

А на должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Соответствующую информацию подтвердили в источники партии власти. Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которые и будут голосовать нардепы. Как сам Степанов сказал, что заявление об отставке он не писал. В свою очередь, министр готов говорить с депутатами и выслушать замечания.

Как сообщали ранее вечер пятницы, 14 мая, стал весьма насыщенным на политические события в Украине. Не успели еще все детально обсудить отставку глав министерств инфраструктуры и развития экономики, как появилась информация об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. По информации пресс-секретаря главы парламента Дмитрия Разумкова Ольги Туний, в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Степанова с занимаемой должности.

Исходя из сообщений Туний, инициатором такого шага является глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Однако официальных комментариев от премьера по этому поводу пока не поступало.

В отдельных Telegram-каналах сообщают, что Максим Степанов якобы встречался 14 мая с президентом Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!