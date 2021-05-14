logo
Русский Українська

BTC/USD

50219.07

ETH/USD

4054.94

LTC/USD

324.74

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики

Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования.

сегодня, 21:42
Автор:

Ольга Чародий

Глава ГНС Украины Алексей Любченко может стать новым министром экономики вместо Игоря Петрашко, а глава Укравтодора Александра Кубракова – новым министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия.

Стало известно, кто может заменить министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики

Степанов заявление об отставке он не писал (фото из открытых источников)

А на должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Соответствующую информацию подтвердили в источники партии власти. Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которые и будут голосовать нардепы. Как сам Степанов сказал, что заявление об отставке он не писал. В свою очередь, министр готов говорить с депутатами и выслушать замечания.

Как сообщали ранее вечер пятницы, 14 мая, стал весьма насыщенным на политические события в Украине. Не успели еще все детально обсудить отставку глав министерств инфраструктуры и развития экономики, как появилась информация об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. По информации пресс-секретаря главы парламента Дмитрия Разумкова Ольги Туний, в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Степанова с занимаемой должности.

Исходя из сообщений Туний, инициатором такого шага является глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Однако официальных комментариев от премьера по этому поводу пока не поступало. В отдельных Telegram-каналах сообщают, что Максим Степанов якобы встречался 14 мая с президентом Владимиром Зеленским.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/14/7293569/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ