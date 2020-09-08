Украинская власть только сейчас начала осознавать проблемы, которые принесла блокада Донбасса, - Кутуев

Украинские чиновники только сегодня осознали масштаб проблем, которые спровоцировала блокада Донбасса, хотя оппозиционный политик Виктор Медведчук предупреждал об этом еще несколько лет назад. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил доктор социологических наук Павел Кутуев.

"Недавно глава Луганской военно-гражданской администрации Гайдай сказал, что так называемая ЛНР полностью отказалась от гривны - и перешла на рубли и доллары. И сам же руководитель Луганской военно-гражданской администрации говорит, что это проблема, потому что утрачиваются механизмы реинтеграции этой территории", - так социолог охарактеризовал проблему.

Как пояснил Кутуев, нардеп Медведчук еще пять лет назад предупреждал руководство Украины о негативных последствиях.

"Если мы какие-то территории, которые даже сейчас государство не контролирует, полностью изолируем, в том числе от финансовых механизмов - мы их теряем для нашего политического, гражданского, национального сообщества", - подчеркнул социолог.

По мнению Кутуева, блокада со стороны официального Киева противоречит исторической практике других стран.

"Потому что нации, например, Ирландия, Израиль в процессе своего становления очень активно использовали так называемые "патриотические" ценные бумаги, которые распространяли движения, боровшиеся за независимость, среди своих диаспор, чтобы собирать средства в свою поддержку", - привел социолог исторические примеры.

По словам Кутуева, блокада неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области привела к негативным финансово-экономическим последствиям для Украины.

"Государство нужно, чтобы защищать и продвигать наши интересы внутри страны и за ее пределами. Если вы объявляете экономическую блокаду, не выплачиваете пенсии, препятствуете поступлению денежной массы в определенные территории, то и получаете соответствующий результат", - заключил доктор социологических наук Павел Кутуев.

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