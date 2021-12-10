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Украинцы за прямые переговоры с Россией: что задумали на Банковой

В СМИ исследование группы "Рейтинг" появилось лишь 10 декабря, а на "плюсах" о желании большинства украинцев пойти на прямые переговоры с РФ объявили еще в четверг вечером

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", более 50% украинцев считают, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией, где обсуждать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Такие данные представили общественности социологи группы "Рейтинг". Если говорить более конкретно, то 56% выступают "за" такие прямые переговоры, 41% – "против". Политические эксперты, политтехнологи уже поспешили заявить, что такие цифры не совсем верно отображают реальную картину.

Украинцы за прямые переговоры с Россией: что задумали на Банковой

Соцопрос. Фото: канал 1+1

Политический эксперт Михаил Бесараб советует украинцам не отчаиваться по поводу того, что более 50% украинцев считают возможным прямые переговоры с Россией.

"Если бы социологи группы "Рейтинг" задали еще один вопрос о том, что именно должно обсуждаться на этих переговорах, то результаты нас точно порадовали бы. Полученные ответы не отвечали бы примирительным намерениям Владимира Зеленского и интересам Путина. Уверен в этом почти на 100%", — отметил Михаил Бесараб.

Солидарен с ним журналист и политтехнолог Владимир Горковенко. Он обратил внимание на одну красноречивую деталь.

"Опрос группы "Рейтинг" вчера появился в телевизоре олигарха Коломойского, а сегодня в интернете. Офис президента пытается навязать мнение, что большинство украинцев за прямые переговоры с Путиным. Именно так, как хочет Зеленский. Тот самый Владимир Зеленский, которого, по данным того же "Рейтига", поддерживает только 25% избирателей. Что-то на Банковой с математикой совсем плохо", – отметил Горковенко.

Читайте на портале "Комментарии" — социологическая группа "Рейтинг" представила обновленный президентский рейтинг – Зеленский вновь впереди.



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