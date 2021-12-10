Украинцы за прямые переговоры с Россией: что задумали на Банковой

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", более 50% украинцев считают, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией, где обсуждать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Такие данные представили общественности социологи группы "Рейтинг". Если говорить более конкретно, то 56% выступают "за" такие прямые переговоры, 41% – "против". Политические эксперты, политтехнологи уже поспешили заявить, что такие цифры не совсем верно отображают реальную картину.
Соцопрос. Фото: канал 1+1
Политический эксперт Михаил Бесараб советует украинцам не отчаиваться по поводу того, что более 50% украинцев считают возможным прямые переговоры с Россией.
Солидарен с ним журналист и политтехнолог Владимир Горковенко. Он обратил внимание на одну красноречивую деталь.
Читайте на портале "Комментарии" — социологическая группа "Рейтинг" представила обновленный президентский рейтинг – Зеленский вновь впереди.
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