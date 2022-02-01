Президентская республика — разновидность республиканской формы правления, характеризующаяся тем, что избираемый (как правило, всенародно) президент юридически и фактически является главой государства и исполнительной власти, то есть в его руках сосредотачиваются полномочия еще и главы правительства. Также ее называют дуалистической республикой, подчеркивая тем самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а законодательной — в руках парламента. К президентским республикам относят, например, Соединенные Штаты Америки.

Украинцы рассказали, какая форма правления была бы лучшей для нашего государства -UA.NEWS

К слову, еще осенью секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем.

Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, может ли Украина перейти на такую форму правления, а также, какая из форма будет лучшей для нашего государства.

Так, пользователи в большинстве своем, кто серьезно, а кто иронично, отмечает, что Украина может стать президентской республикой, но еще лучше, чтобы законодательная власть не сосредотачивалась в руках парламента. А некоторые пишут, что лучше, чтобы в системе государственного правления во главе не было и президента.

"Еще и Раду распустить", "А лучше без депутатов", "Без премьера и Рады, все равно они ничего не решают", "А может совсем без президента?", "Лучше перейти на безпрезидентскую", — отмечают пользователи.

При этом некоторые наоборот считают, что Украина должна последовать примеру многих европейских стран и перейти только на парламентскую форму правления:

"Чисто парламентскую, с в разы меньшим количеством депутатов как контролирующим органом над деятельностью премьера", "Боже упаси, скорее перейти на парламентскую форму правления, как большинство в Европе стран".

Как выяснилось, только несколько человек в комментариях считает, что государство могло бы стать президентской республикой:

"Можно, да. Только вряд ли это поможет", "Да, я тоже считаю, что для Украины президентская республика была бы оптимальным вариантом. Но именно – республика", "Да, только парламент нужно сократить до 100 человек", — пишут пользователи.





Также некоторые читатели высказали мнение, что Украиной должен править народ, который любит свою Родину.





"Лучше всего будет, когда будут руководить настоящие украинцы, которые будут любить страну", "А, может, перейти на народную форму управления, ни премьера, ни президента, ни депутатов содержать не надо, зарабатывает каждый себе, и кто как может".

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