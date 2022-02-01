Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Президентская республика — разновидность республиканской формы правления, характеризующаяся тем, что избираемый (как правило, всенародно) президент юридически и фактически является главой государства и исполнительной власти, то есть в его руках сосредотачиваются полномочия еще и главы правительства. Также ее называют дуалистической республикой, подчеркивая тем самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а законодательной — в руках парламента. К президентским республикам относят, например, Соединенные Штаты Америки.
Украинцы рассказали, какая форма правления была бы лучшей для нашего государства -UA.NEWS
К слову, еще осенью секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, может ли Украина перейти на такую форму правления, а также, какая из форма будет лучшей для нашего государства.
Так, пользователи в большинстве своем, кто серьезно, а кто иронично, отмечает, что Украина может стать президентской республикой, но еще лучше, чтобы законодательная власть не сосредотачивалась в руках парламента. А некоторые пишут, что лучше, чтобы в системе государственного правления во главе не было и президента.
При этом некоторые наоборот считают, что Украина должна последовать примеру многих европейских стран и перейти только на парламентскую форму правления:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Михаил
сегодня, 10:55
Форма правления без воров и барыг в правительстве и Раде. Вот какая форма правления нужна украинцам. И не важно, будет она президентской или парламентской. Главное что бы для народа, а не так как сейчас. Вор на воре, барыга на барыге.
Илья
сегодня, 10:38
Перестрелять всех корупционеров и будет работать любая форма правления государства.Но в Украине это невозможно.Слишком все прогнило.А жаль.