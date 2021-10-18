Медведчук прокомментировал идею Зеленского о его обмене

Подозреваемый в госизмене нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук заявил, что у него есть только один украинский паспорт и нет никакого другого. Также политик добавил, что ему абсолютно не интересны мысли президента Зеленского о его обмене. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Медведчука опубликовано на сайте "ОПЗЖ".

Виктор Медведчук. Фото: сайт ОПЗЖ

Виктор Медведчук подчеркнул, он всегда имел только одно гражданство – это гражданство Украины. И несмотря на преследование его властью, он не собирается даже задумываться о том, чтобы сменить гражданство.

По словам Медведчука, главе государства не стоит ломать себе голову о том, чтобы обменять его, потому как он сам выступает против такой идеи и считает ее абсолютно несостоятельной. Также лидер "ОПЗЖ" сделал акцент на том, что Украина постепенно продолжает отдаляться от принципов конституционности и права. Свои мысли Медведчук объяснил тем, что приходится слышать от гаранта Конституции, первого лица в государстве идеи относительно обмена. При этом президент сам же игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности.

Нардеп заявил, что он не считает себя человеком, который нарушил законы Украины и должен понести ответственности. Уголовные дела, которые открыты в Украине Медведчук называет политическими репрессиями против него со стороны действующей власти. Нардеп считает, что способен себя сам защитить в Украине, потому продолжит борьбу за "восстановление справедливости".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в интервью телеканале "ICTV" допустил, что Виктора Медведчука могут обменять на пленников Кремля. При этом президент допустил такую возможность, если Россия подтвердит, что у Медведчука есть российское гражданство.

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