Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил свои ожидания по поводу событий этой осенью, прогнозируя позитивные изменения для Украины.

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

В интервью с "Укринформом" он отметил, что в настоящее время общественные ожидания очень занижены.

"Мы находятся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев и людей за рубежом. Главное – сохранять единство несмотря на любые попытки врага его взрывать и всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды", – отметил министр.

Министр также подчеркнул важность сохранения страны и ее народа, призывая к взаимоподдержке.

"Должны держаться и помогать друг другу. Мы победим. Бережем эту веру друг в друга и двигаемся вперед", — резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кулеба рассказал о шаге Китая , который приблизил бы мир. Украина убеждена в том, что участие Китая в саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал бы сбалансированную позицию Пекина по отношению к войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина находится в активном диалоге с Китаем по поводу видения путей достижения мира. По его словам, Киев убеждает Пекин, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих стран.

Глава украинского МИД отметил, что Украина публично ответила на китайскую позицию, а на этой неделе в Пекине состоялись первые за многие годы политические консультации между министерствами двух стран.

