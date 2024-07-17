Украина утвердила новую стратегию морской безопасности: что следует знать о ней

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ о вступлении в действие решения СНБО о новой стратегии морской безопасности Украины.

Зеленский утвердил новую стратегию морской безопасности Украины. Фото из открытых источников

"Сегодня подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации о безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия. Реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я намерен обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира", — заявил Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.

Украинский президент поблагодарил всех работников государственных институций, воинов, специальные службы и всех представителей гражданского общества Украины, кто был привлечен к подготовке новой стратегии морской безопасности.

Владимир Зеленский также сообщил, что провел совещание с внешнеполитической командой Офиса президента и Министерством иностранных дел.

"Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство – честное лидерство", — подчеркнул глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. Это заявление подчеркивает важность предоставления Украине достаточного количества систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.

