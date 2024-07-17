Украина утвердила новую стратегию морской безопасности: что следует знать о ней

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ о вступлении в действие решения СНБО о новой стратегии морской безопасности Украины.
Зеленский утвердил новую стратегию морской безопасности Украины. Фото из открытых источников
Украинский президент поблагодарил всех работников государственных институций, воинов, специальные службы и всех представителей гражданского общества Украины, кто был привлечен к подготовке новой стратегии морской безопасности.
Владимир Зеленский также сообщил, что провел совещание с внешнеполитической командой Офиса президента и Министерством иностранных дел.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. Это заявление подчеркивает важность предоставления Украине достаточного количества систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!