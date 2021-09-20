Украина скоро будет в долговой яме, - Юлия Тимошенко о бюджете-2022

Юлия Тимошенко рассказала о бюджете Украины и новые законы, фото из открытых источников

Во время эфира на канале "Украина 24" Юлия Тимошенко рассказала о бюджете Украины и новых законах, которые будут приняты на этой неделе. Политик назвала их катастрофой.



"Зачем стране ВВП, доходы бюджета, экономические программы? Для того, чтобы человек стал жить лучше. Пока еще действует закон, согласно которому нельзя платить меньше прожиточного минимума. В бюджете заложили 44% от минимального прожиточного уровня. Тарифная сетка, которая предусматривала доплаты работникам, уничтожена. То есть в рач будет получать зарплату как няничка, директор школы как учитель начальных классов. в Украине 70% людей живут за чертой бедности, а в этом бюджете расходы на людей еще больше уменьшились. в Украине ВВП на душу населения ниже, чем в Молдове, Беларуси, Грузии ", — подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, на субсидии в текущем бюджете уже нет средств, а отопительный сезон еще не начался. В бюджет следующего года заложены средства на субсидии на уровне этого года, которых уже не хватает.



"Если смотреть на медицину, учитывая медицинскую реформу Ульяны Супрун, то на здравоохранение заложили на 112 млрд меньше, чем нужно согласно с этой реформой. То есть вся страна будет недолеченная. Люди не смогут получить лечение без собственных денег. С образованием такая же история", — отметила Тимошенко.

Также она добавила, что ранее анонсировали, что госбюджет получит 4 млрд долларов, когда на таможне начнут бороться с контрабандой. Однако пока никаких доходов от закрытия контрабанды не прибавилось. В бюджете прописаны

доходы от таможни на том же уровне, как было раньше. Юлия Тимошенко назвала "борьбу с контрабандой" такой же пиар-акцией, как и закон о деолигархизации.

Ко всему этому с каждым годом растет государственный долг Украины. Правительство, по сути загоняет страну в долговую яму.



"Увеличиваются долги. Сейчас каждая третья гривна из бюджета — это расходы на погашение долгов. В следующем году в бюджете прописан госдолг такой, что каждая гривна будет в долг. Украина скоро будет в такой долговой яме, из которой нам будет трудно выходить. С другой стороны, это позволяет правительству брать новые кредиты", — рассказала политик.

кто в "Голосе" продолжает работать на Банковую.

Как сообщал портал "Комментарии",

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