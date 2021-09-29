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Украина и Румыния проводят совместные военные учения "Риверайн-2021"

Двусторонние учения проходят в устье Дуная

сегодня, 15:18
Автор:

Елена Бурдейная

Украина и Румыния проводят военные учения "Риверайн-2021", на которых отрабатывается взаимодействие между украинскими Военно-Морскими Силами (МВС), Морской службой Государственной пограничной службой (ГПС) и румынской Пограничной полицией. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Украина и Румыния проводят совместные военные учения "Риверайн-2021"

Военный катер на учених "Риверайт-2021" - фото з сайта Вооруженных Сил Украины

Алексей Неижпапа, контр-адмирал, командующий ВМС ВСУ, подчеркнул, что важно обеспечить партнерство в защите границы, которая проходит крупнейшей водной артерией Европы.

Во время учений наши национальные тактические группы должны превратиться в единый слаженный экипаж, работать совместно ради одной цели — повышения уровня региональной безопасности.

Кроме пехотных и полицейских подразделений, а также отрядов спецназа, к учениям привлечена техника: 15 катеров и вертолеты. Участники тренировались предотвращать актуальные угрозы, которые, вероятно, могут возникнуть на границе: террористические акты, движение нелегальных мигрантов, контроль перемещений больных коронавирусом.

Михай Панаита, контр-адмирал, командующий Военных Сил Румынии, отметил, что масштаб подобных регулярных учений постоянно растет. Этому не мешает даже пандемия. Растет также сложность выполняемых задач.

Важно, что Румыния является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответственно, украинские военные получили возможность сотрудничать с флотами стран НАТО: тренировать координацию, совместимость и согласованность действий вооруженных сил соседних стран. В частности, отрабатывается движение кильватером, обмен сигналами, налаживание техники для связи и прочее.

Предыдущие совместные учения Украины и НАТО "Нерушимая стойкость" в Причерноморье происходили в начале осени 2021 года. При этом специалисты Совета Национальной Безопасности Украины (СНБО) нарабатывали навыки противодействия гибридным угрозам.

Портал "Комментарии" уже информировал, что Кулеба заявил о нарушении сотрудничества между Украиной и НАТО и странами ЕС в связи с поставками газа из России в Венгрию.


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Источник: https://www.zsu.gov.ua/new_page/6154216be1a40e00130a2521
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