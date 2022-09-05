ВАКС конфисковал активы российского олигарха: в чем уникальность решения и какие перспективы

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского
олигарха, Владимира Евтушенкова, владеющего компаниями по производству
беспилотников, в доход государства.
ВАКС конфисковал активы российского олигарха
Речь идёт о 17 объектах недвижимости общей площадью
почти в 100 тыс. квадратных метров, а также долях российского бизнесмена в
украинских предприятиях "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье),
"ИТМ-Украина" (Киев), "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев),
Научно-инженерном центре "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье), "Украинском
научно-исследовательском проектно-конструкторском и технологическом институте
трансформаторостроения" (Запорожье).
Конфискация произведена согласно закону “О
санкциях”.
“Коллегией судей была установлена связь между
деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических
лиц, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для
российской армии и фактом использования БПЛА в ходе российской вооруженной
агрессии против Украины. Финансирование ответчиком вооруженной агрессии против
Украины приводит к существенным негативным последствиям для государства и общества”,
— отметил адвокат Дмитрий Кострюков.
Особенность этого решения в том, что оно является
результатом судебного процесса, говорит юрист Иван Либерман.
“Теперь решение о переходе активов российского
физлица, предпринимателя, в актив Украины закреплено не просто указом,
распоряжением, а решением суда. Оно может быть отменено только путем
обжалования в высшей инстанции. Если раньше арест накладывался в рамках
криминального производства, возникал вопрос: почему? В этом случае было принято
решение судом — автономно”, — пояснил юрист.
Российские олигархи в отношении вопроса конфискации
своих активов в Украине заняли выжыдающую позицию, говорит Либерман.
“Они относительно спокойно это проживают. Все ждут
захвата всей территории Украины, чтобы потом поотменять эти решения”, —
отмечает эксперт.
В то же время нужно ожидать, что олигархи захотят обжаловать решение.
"Считаю, что адвокаты олигарха в любом случае будут
оспаривать решение суда в установленный законом срок и порядке, — убежден
Кострюков. — По моему мнению, апелляционный суд оставит в силе решение суда
первой инстанции, после чего решение вступит в законную силу. Но адвокаты
олигарха смогут данное решение оспаривать и в третьей судебной инстанции. В
случае если решение суда будет отменено, тогда наше государство ничего не
получает, но истец по данному делу — Министерство юстиции Украины — также
сможет обжаловать данное решение в третьей инстанции".
Таким образом, конечный результат будет зависеть от дальнейшей
борьбы участников судового процесса, отмечает Либерма.
Кострюков также прогнозирует аналогичные судовые
решения против лиц, угрожающих национальной безопасности Украины и ее
суверенитету.
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