ВАКС конфисковал активы российского олигарха: в чем уникальность решения и какие перспективы

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского олигарха, Владимира Евтушенкова, владеющего компаниями по производству беспилотников, в доход государства.

ВАКС конфисковал активы российского олигарха

Речь идёт о 17 объектах недвижимости общей площадью почти в 100 тыс. квадратных метров, а также долях российского бизнесмена в украинских предприятиях "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье), "ИТМ-Украина" (Киев), "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев), Научно-инженерном центре "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье), "Украинском научно-исследовательском проектно-конструкторском и технологическом институте трансформаторостроения" (Запорожье).

Конфискация произведена согласно закону “О санкциях”.

“Коллегией судей была установлена ​​связь между деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических лиц, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии и фактом использования БПЛА в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Финансирование ответчиком вооруженной агрессии против Украины приводит к существенным негативным последствиям для государства и общества”, — отметил адвокат Дмитрий Кострюков.

Особенность этого решения в том, что оно является результатом судебного процесса, говорит юрист Иван Либерман.

“Теперь решение о переходе активов российского физлица, предпринимателя, в актив Украины закреплено не просто указом, распоряжением, а решением суда. Оно может быть отменено только путем обжалования в высшей инстанции. Если раньше арест накладывался в рамках криминального производства, возникал вопрос: почему? В этом случае было принято решение судом — автономно”, — пояснил юрист.

Российские олигархи в отношении вопроса конфискации своих активов в Украине заняли выжыдающую позицию, говорит Либерман.

“Они относительно спокойно это проживают. Все ждут захвата всей территории Украины, чтобы потом поотменять эти решения”, — отмечает эксперт.

В то же время нужно ожидать, что олигархи захотят обжаловать решение. "Считаю, что адвокаты олигарха в любом случае будут оспаривать решение суда в установленный законом срок и порядке, — убежден Кострюков. — По моему мнению, апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции, после чего решение вступит в законную силу. Но адвокаты олигарха смогут данное решение оспаривать и в третьей судебной инстанции. В случае если решение суда будет отменено, тогда наше государство ничего не получает, но истец по данному делу — Министерство юстиции Украины — также сможет обжаловать данное решение в третьей инстанции".

Таким образом, конечный результат будет зависеть от дальнейшей борьбы участников судового процесса, отмечает Либерма.

Кострюков также прогнозирует аналогичные судовые решения против лиц, угрожающих национальной безопасности Украины и ее суверенитету.

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