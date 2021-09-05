Угроза убийства Зеленского: в СБУ рассказали детали

В воскресенье, 5 сентября, о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского сообщил аноним, позвонив прямо в СБУ. Также мужчина угрожал взорвать здание парламента на ул. Грушевского. Об этом пишет "Сегодня". Информацию подтвердили в СБУ.

Зеленский. Фото Офис президента

"Он попросил у женщины, которая работает в Киево-Печерской лавре, телефон на две минуты, чтобы сделать звонок. Представился нашим сотрудником Георгиевым Владимиром Александровичем. По факту угрозы государственной лице возбуждено уголовное производство", — указали в правоохранительном ведомстве.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон.

Напомним, в СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта "Страна". По словам руководителя службы Ивана Баканова, санкции касаются нескольких направлений. В частности, они ориентированы на противодействие российской агрессии и гибридной войне.



Раныше портал "Комментарии" информировал о новой таможню: почему борьба с коррупцией не приносит ожидаемых результатов . Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестров. Для украинской власти и олигархов (что нередко одно и то же) выгодно иметь в определенных постах "никаких людей".

Также "Комментарии" писали, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!