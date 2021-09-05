Угроза убийства Зеленского: в СБУ рассказали детали

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Хмільовська Інна
В воскресенье, 5 сентября, о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского сообщил аноним, позвонив прямо в СБУ. Также мужчина угрожал взорвать здание парламента на ул. Грушевского. Об этом пишет "Сегодня". Информацию подтвердили в СБУ.
Зеленский. Фото Офис президента
Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон.
Напомним, в СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта "Страна". По словам руководителя службы Ивана Баканова, санкции касаются нескольких направлений. В частности, они ориентированы на противодействие российской агрессии и гибридной войне.
Раныше портал "Комментарии" информировал о новой таможню: почему борьба с коррупцией не приносит ожидаемых результатов . Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестров. Для украинской власти и олигархов (что нередко одно и то же) выгодно иметь в определенных постах "никаких людей".
Также "Комментарии" писали, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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