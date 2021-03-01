Возвращение Крыма Украине: какие решения готовит СНБО

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В течение двух недель члены СНБО должны внести
свои поправки в "Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной
Республики Крым и города Севастополя", чтобы принять ее. Также через две
недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Генпрокуратуры, СБУ и МИД в
состоянии дел, связанных с предателями Украины. "Комментарии" спросили экспертов, о чём говорят
принятые решения и как они могут быть реализованы.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Центра международной безопасности Валерий
Кравченко согласен с тем, что за последние 7 лет было сделано мало в отношении
того, чтобы предатели понесли наказание.
"Не было определено ответственности для этих
людей. Вопрос перезрел. Так что мы, фактически, закрываем долги в этом смысле
после событий 2014 года", — говорит он.
Комментируя возможные правки в Стратегию
деоккупации и реинтеграции АРК и Севастополя, эксперт выразил сомнения, что в
нее внесут некий план военных действий. Ведь это, по сути, будет означать план
полномасштабной войны с Россией. К чему мы явно не готовы.
"Скорее, речь пойдет об определенных моментах,
которые могут быть имплементированы на дипломатическом уровне в план нашей
домашней работы по запуску Крымской платформы, — предполагает Валерий
Кравченко. – Это новый уровень, который хотим создать для давления на РФ. И нам
в помощь — позиции Турции, США, готовым примкнуть к Крымской платформе. Но мы
не можем выходить на эту площадку, не имея своего плана. Ранее локомотивом идей
по деоккупации полуострова выступил Меджлис крымских татар. Но пора и
государству брать на себя лидерские функции в этом направлении. Подобная
работа, уверен, должна быть усилена и в отношении деоккупации и реинтегрции
Донбасса".
Эксперт по вопросам временно оккупированных
территорий, глава правления БО "Институт черноморских стратегических
исследований" Юрий Смелянский уверен: "Если провести замер общественных
настроений по вопросу восстановления территориальной целостности Украины,
подавляющее большинство граждан нашей страны высказались бы за это. Ведь
восстановление территориальной целостности Украины в общественном сознании означает
окончание войны".
Эксперт напоминает, что в словарях термин
"надежда" определяется как "положительно окрашенная эмоция, возникающая при
напряженном ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его
совершения".
А анонсы на следующее заседание СНБО, по
мнению Юрия Смелянского, пока больше напоминают очередную попытку власти
поэксплуатировать эти самые положительные эмоции, то есть надежду.
"Поэксплуатировать и монетизировать в
рейтинги, укрепление властных позиций, рост общественной поддержки. То, что
действующая власть потеряла за очень короткий промежуток времени в результате
реализации избранной модели своей политики, — поясняет он. — Проблема, на мой
взгляд, заключается в том, что в очередной раз эксплуатировать общественную
надежду действующая власть пытается через реализацию "принципа веры". Верьте
(поверьте) нам, что у нас есть какой-то документ, который СНБО должен в течение
двух недель уточнить и утвердить. Правда, этот документ секретный. Его
разрабатывала секретная группа и вы (общество, налогоплательщики, граждане)
должны просто поверить нам, что это хороший документ".
А доверия, подчеркивает эксперт, — нет.
Слишком часто действующая власть эксплуатировала "принцип общественной веры" и
каждый раз общество оказывалось обманутым. Достаточно проанализировать итог
исполнения предвыборных обещаний.
При этом Юрий Смелянский согласен с тем, что
часть возможной Стратегии, которая будет касаться реальных действий вооруженных
сил Украины по деоккупации украинских территорий (то есть — та часть, которая
разрабатывается Генеральным штабом), действительно должна быть секретной.
"Все остальные элементы возможной Стратегии,
которые касаются позиции государства в стремлении восстановить свою
территориальную целостность, сформулированных задач по реинтеграции
освобождаемых территорий секретными быть не могут. Ведь публичность задач
реинтеграции так же является инструментом реинтеграции", — отмечает эксперт.
По его мнению, если власть этого не понимает –
никаких серьезных документов она сформулировать не может. Если же понимает, но
продолжает настаивать на секретности – значит у власти просто нет ничего, что
допустимо предложить обществу. И тогда остается только один вариант – попытка
монетизировать положительные эмоции в целях укрепления теряемой власти.
"Есть еще один вариант развития событий, —
отмечает эксперт. – Я являюсь одним из соавторов документа с названием,
"Стратегия возвращения Крыма", который был презентован и предложен власти еще в
декабре 2014 года. С этого времени документ находится в свободном доступе на
сайте ОФ "Майдан иностранных дел". Могу предположить, что этот документ был
взят как основа и "творчески" переработан в какой-то другой. Кроме того, в июне
2016 года Верховная Рада приняла на парламентских слушаниях документ с
названием "Рекомендации парламентских слушаний "Стратегия реинтеграции в
Украину временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города
Севастополя: проблемные вопросы, пути, методы и способы". В этом документе, по
сути, была сформулирована основа (первоочередные шаги) внутренней политики
Украины в вопросе реинтеграции территории Крымского полуострова. Надо только
выполнять".
Эксперт напоминает, что Верховная Рада — это
высший законодательный орган государства Украина. И СНБО полномочия ВР
подменить не может.
"Опять же, Рекомендации — документ публичный.
И если власть взяла и его в качестве еще одной основы формирования какого-то
неизвестного документа, при чем тут секретность? Кстати, в ходе парламентских
слушаний и это вопрос нашел свое отражение в Рекомендациях. Отмечалось, что
органам власти не хватает законодательных инструментов для организации
правильного реагирования на произошедшие и происходящие в оккупированном Крыму события.
Были проголосованы законопроекты, которые должны были быть разработаны и
приняты парламентом. В том числе – те, что четко сформировали бы позицию по
оценке действий отдельных лиц во время событий, связанных с оккупацией
полуострова и помощью оккупантам в колонизации Крыма. Ни один из законопроектов
не был разработан и принят, — подчеркивает Юрий Смелянский. – А сегодня власть
делает заявления о существовании какого-то секретного документа…. Надежда –
эмоция положительная…"
Ранее эксперты рассказали, к чему ведут акции
под Офисом президента.
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