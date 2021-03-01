Возвращение Крыма Украине: какие решения готовит СНБО

В течение двух недель члены СНБО должны внести свои поправки в "Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя", чтобы принять ее. Также через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Генпрокуратуры, СБУ и МИД в состоянии дел, связанных с предателями Украины. "Комментарии" спросили экспертов, о чём говорят принятые решения и как они могут быть реализованы.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Пора государству брать на себя лидерские функции"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко согласен с тем, что за последние 7 лет было сделано мало в отношении того, чтобы предатели понесли наказание.

"Не было определено ответственности для этих людей. Вопрос перезрел. Так что мы, фактически, закрываем долги в этом смысле после событий 2014 года", — говорит он.

Комментируя возможные правки в Стратегию деоккупации и реинтеграции АРК и Севастополя, эксперт выразил сомнения, что в нее внесут некий план военных действий. Ведь это, по сути, будет означать план полномасштабной войны с Россией. К чему мы явно не готовы.

"Скорее, речь пойдет об определенных моментах, которые могут быть имплементированы на дипломатическом уровне в план нашей домашней работы по запуску Крымской платформы, — предполагает Валерий Кравченко. – Это новый уровень, который хотим создать для давления на РФ. И нам в помощь — позиции Турции, США, готовым примкнуть к Крымской платформе. Но мы не можем выходить на эту площадку, не имея своего плана. Ранее локомотивом идей по деоккупации полуострова выступил Меджлис крымских татар. Но пора и государству брать на себя лидерские функции в этом направлении. Подобная работа, уверен, должна быть усилена и в отношении деоккупации и реинтегрции Донбасса".

"Власть пытается эксплуатировать общественную надежду через реализацию "принципа веры""

Эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский уверен: "Если провести замер общественных настроений по вопросу восстановления территориальной целостности Украины, подавляющее большинство граждан нашей страны высказались бы за это. Ведь восстановление территориальной целостности Украины в общественном сознании означает окончание войны".

Эксперт напоминает, что в словарях термин "надежда" определяется как "положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряженном ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его совершения".

А анонсы на следующее заседание СНБО, по мнению Юрия Смелянского, пока больше напоминают очередную попытку власти поэксплуатировать эти самые положительные эмоции, то есть надежду.

"Поэксплуатировать и монетизировать в рейтинги, укрепление властных позиций, рост общественной поддержки. То, что действующая власть потеряла за очень короткий промежуток времени в результате реализации избранной модели своей политики, — поясняет он. — Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в очередной раз эксплуатировать общественную надежду действующая власть пытается через реализацию "принципа веры". Верьте (поверьте) нам, что у нас есть какой-то документ, который СНБО должен в течение двух недель уточнить и утвердить. Правда, этот документ секретный. Его разрабатывала секретная группа и вы (общество, налогоплательщики, граждане) должны просто поверить нам, что это хороший документ".

А доверия, подчеркивает эксперт, — нет. Слишком часто действующая власть эксплуатировала "принцип общественной веры" и каждый раз общество оказывалось обманутым. Достаточно проанализировать итог исполнения предвыборных обещаний.

При этом Юрий Смелянский согласен с тем, что часть возможной Стратегии, которая будет касаться реальных действий вооруженных сил Украины по деоккупации украинских территорий (то есть — та часть, которая разрабатывается Генеральным штабом), действительно должна быть секретной.

"Все остальные элементы возможной Стратегии, которые касаются позиции государства в стремлении восстановить свою территориальную целостность, сформулированных задач по реинтеграции освобождаемых территорий секретными быть не могут. Ведь публичность задач реинтеграции так же является инструментом реинтеграции", — отмечает эксперт.

По его мнению, если власть этого не понимает – никаких серьезных документов она сформулировать не может. Если же понимает, но продолжает настаивать на секретности – значит у власти просто нет ничего, что допустимо предложить обществу. И тогда остается только один вариант – попытка монетизировать положительные эмоции в целях укрепления теряемой власти.

"Есть еще один вариант развития событий, — отмечает эксперт. – Я являюсь одним из соавторов документа с названием, "Стратегия возвращения Крыма", который был презентован и предложен власти еще в декабре 2014 года. С этого времени документ находится в свободном доступе на сайте ОФ "Майдан иностранных дел". Могу предположить, что этот документ был взят как основа и "творчески" переработан в какой-то другой. Кроме того, в июне 2016 года Верховная Рада приняла на парламентских слушаниях документ с названием "Рекомендации парламентских слушаний "Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя: проблемные вопросы, пути, методы и способы". В этом документе, по сути, была сформулирована основа (первоочередные шаги) внутренней политики Украины в вопросе реинтеграции территории Крымского полуострова. Надо только выполнять".

Эксперт напоминает, что Верховная Рада — это высший законодательный орган государства Украина. И СНБО полномочия ВР подменить не может.

"Опять же, Рекомендации — документ публичный. И если власть взяла и его в качестве еще одной основы формирования какого-то неизвестного документа, при чем тут секретность? Кстати, в ходе парламентских слушаний и это вопрос нашел свое отражение в Рекомендациях. Отмечалось, что органам власти не хватает законодательных инструментов для организации правильного реагирования на произошедшие и происходящие в оккупированном Крыму события. Были проголосованы законопроекты, которые должны были быть разработаны и приняты парламентом. В том числе – те, что четко сформировали бы позицию по оценке действий отдельных лиц во время событий, связанных с оккупацией полуострова и помощью оккупантам в колонизации Крыма. Ни один из законопроектов не был разработан и принят, — подчеркивает Юрий Смелянский. – А сегодня власть делает заявления о существовании какого-то секретного документа…. Надежда – эмоция положительная…"

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