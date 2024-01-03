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У Зеленского предложили мобилизовать через лотерею

В Офисе президента предложили оригинальный подход к мобилизации

3 января 2024, 23:45
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Марьян Ощановский
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Советник руководителя Офиса президента Украины, глава Национального фонда инвестиций и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил оригинальный способ мобилизации с помощью лотереи или жеребьевки. Свое предложение Милованов озвучил на странице в Фейсбук, передает портал "Комментарии"

У Зеленского предложили мобилизовать через лотерею

В ОПУ озвучили новое предложение по мобилизации. Фото из открытых источников

Советник Андрея Ермака предложил определять тех, кого призвать во время той или иной волны мобилизации, с помощью лотереи или жеребьевки. 

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются. Другие — нет", — написал Тимофей Милованов. 

Аналогичную процедуру отбора новобранцев советник главы Офиса президента предложил повторять во время каждой новой волны мобилизации. 

Тимофей Милованов спросил у своих читателей, поддерживают ли они соответствующую инициативу. Судя по комментариям под постом, пользователям соцсети не слишком понравилось предложение бывшего министра экономики относительно нововведений в процедуре мобилизации. Большинство комментаторов раскритиковали его, а кое-кто и вовсе предложил Милованову мобилизоваться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что с Дональдом Трампом, если он станет президентом США, можно будет работать, просто нужно найти правильный подход. По его мнению, победа Трампа на президентских выборах вовсе не будет означать, что США прекратят поддерживать Украину.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Zc38f5GwEGMM66FHJ9U2ZdAX3SEYCnC61MepDig2Ns5tqmFPRiMYVU2ceyAwkjZzl&id=100004775745586&locale=uk_UA
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