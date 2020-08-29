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У Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда по Сытнику

В ОП заявили, что будут больше внимания уделять антикоррупционным органам и людям, которые там работают

сегодня, 15:57
Автор:

Татьяна Веремеева

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что принимают к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Кроме того, у Зеленского акцентировали внимание на том, что КС назначение Сытника стало частью непродуманной, поспешной, а часто – спекулятой тогдашней практикой кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране.

У Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда по Сытнику

Также в ОП заявили, что теперь будут более пристально следить за назначениями и выполнением служебных обязательств руководителями госорганов, чтобы больше не возникало подобных ситуаций.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ. В суде также отметили, что решение суда не означает, что чиновник уволен. Судья отметил, что у КСУ нету полномочий увольнять кого-либо или восстанавливать в должности. По его словам, решение суда имеет перспективное действие. В то же время Слиденко сообщил, что действия Сытника в должности главы НАБУ были законными. Также он рассказал о презумпции конституционной законности, согласно которой решение госоргана может быть признано незаконным только после решения КСУ.


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