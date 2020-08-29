У Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда по Сытнику

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Татьяна Веремеева
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что принимают к
сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего
президента о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Кроме того, у Зеленского акцентировали внимание на том,
что КС назначение Сытника стало частью непродуманной, поспешной, а часто –
спекулятой тогдашней практикой кадровых назначений, которая шла вразрез с
Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной
архитектуры в стране.
Также в ОП заявили, что теперь будут более пристально
следить за назначениями и выполнением служебных обязательств руководителями
госорганов, чтобы больше не возникало подобных ситуаций.
Напомним, Конституционный суд признал
неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ. В суде
также отметили, что решение суда не
означает, что чиновник уволен. Судья отметил, что у КСУ нету полномочий
увольнять кого-либо или восстанавливать в должности. По его словам, решение
суда имеет перспективное действие. В то же время Слиденко сообщил, что действия
Сытника в должности главы НАБУ были законными. Также он рассказал о презумпции
конституционной законности, согласно которой решение госоргана может быть
признано незаконным только после решения КСУ.
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