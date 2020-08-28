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В Конституционном суде объяснили, что значит решение по Сытнику

Судья отметил, что все решения Сытника в должности были законными

сегодня, 22:27
Автор:

Татьяна Веремеева

Решение Конституционного суда касательно незаконности назначения Артема Сытника на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не означает, что чиновник уволен. Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал судья Игорь Слиденко.

Судья отметил, что у КСУ нету полномочий увольнять кого-либо или восстанавливать в должности. По его словам, решение суда имеет перспективное действие. В то же время Слиденко сообщил, что действия Сытника в должности главы НАБУ были законными. Также он рассказал о презумпции конституционной законности, согласно которой решение госоргана может быть признано незаконным только после решения КСУ.

В Конституционном суде объяснили, что значит решение по Сытнику

Напомним, Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой для сотрудничества. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что за игра идет вокруг контроля за НАБУ, и решится ли официальный Киев пойти против воли "западных партнеров".


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