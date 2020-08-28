В Конституционном суде объяснили, что значит решение по Сытнику

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Татьяна Веремеева
Решение Конституционного суда касательно незаконности назначения Артема Сытника на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не означает, что чиновник уволен. Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал судья Игорь Слиденко.
Судья отметил, что у КСУ нету полномочий увольнять кого-либо или
восстанавливать в должности. По его словам, решение суда имеет перспективное
действие. В то же время Слиденко сообщил, что действия Сытника в должности
главы НАБУ были законными. Также он рассказал о презумпции конституционной
законности, согласно которой решение госоргана может быть признано незаконным
только после решения КСУ.
Напомним, Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному
антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы
Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой
для сотрудничества. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", что за игра идет вокруг контроля за НАБУ,
и решится ли официальный Киев пойти против воли "западных партнеров".
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