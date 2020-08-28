В Конституционном суде объяснили, что значит решение по Сытнику

Решение Конституционного суда касательно незаконности назначения Артема Сытника на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не означает, что чиновник уволен. Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал судья Игорь Слиденко.

Судья отметил, что у КСУ нету полномочий увольнять кого-либо или восстанавливать в должности. По его словам, решение суда имеет перспективное действие. В то же время Слиденко сообщил, что действия Сытника в должности главы НАБУ были законными. Также он рассказал о презумпции конституционной законности, согласно которой решение госоргана может быть признано незаконным только после решения КСУ.

Напомним, Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой для сотрудничества. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что за игра идет вокруг контроля за НАБУ, и решится ли официальный Киев пойти против воли "западных партнеров".

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