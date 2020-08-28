Конституционный суд признал незаконным назначение Сытника на должность руководителя НАБУ – СМИ

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Татьяна Веремеева
Конституционный суд (КС) признал неконституционным указ о назначении Артема
Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об
этом пишет "Интерфакс-Украина"
со ссылкой на источник в суде.
"Указ о назначении Сытника признан неконституционным", – сказал собеседник
агентства.
Ранее "Комментарии" писали, что в Офисе президента Владимира Зеленского
обсуждали перспективы вынесения проекта для
изменения профильного закона, чтобы глава НАБУ Артем Сытник мог быть
отправлен в отставку по решению народных депутатов.
Позже в Верховной Раде зарегистрировали
проект постановления об увольнении руководителя Национального
антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с должности.
Напомним, Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному
антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы
Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой
для сотрудничества. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", что за игра идет вокруг контроля за НАБУ,
и решится ли официальный Киев пойти против воли "западных партнеров".
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