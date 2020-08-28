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Конституционный суд признал незаконным назначение Сытника на должность руководителя НАБУ – СМИ

О незаконном назначении сообщили источники в Конституционном суде

сегодня, 18:51
Автор:

Татьяна Веремеева

Конституционный суд (КС) признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде.

"Указ о назначении Сытника признан неконституционным", – сказал собеседник агентства.

Конституционный суд признал незаконным назначение Сытника на должность руководителя НАБУ – СМИ

Ранее "Комментарии" писали, что в Офисе президента Владимира Зеленского обсуждали перспективы вынесения проекта для изменения профильного закона, чтобы глава НАБУ Артем Сытник мог быть отправлен в отставку по решению народных депутатов.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с должности.

Напомним, Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой для сотрудничества. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что за игра идет вокруг контроля за НАБУ, и решится ли официальный Киев пойти против воли "западных партнеров".


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