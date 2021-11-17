У Тимошенко прокомментировали желание своих нардепов, войти в МФО Разумкова

В "Батькивщине" не проводят разъяснительную работу с теми нардепами, которые решили войти в МФО Разумкова, потому что не видят в этом никакой опасности. Как передает издание "Комментарии", об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Сергей Соболев. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, ему странно слышать о каком-то давлении на нардепов, решивших войти в межфракционное объединение "Разумная политика", потому что он сам есть членом десятков разных МФО, которые давно созданы в парламенте.

"Я не знаю, в чем здесь может быть давление на вхождение или выход из МФО. Думаю, это вообще не по теме вопрос", – отметил Соболев.

Отвечая на вопрос, почему нардеп "Батькивщины" Кабаченко сначала решил присоединиться к МФО, а потом вдруг решил оттуда выйти, Сергей Соболев отметил, что ему неизвестны причины смены решения своего коллеги.

Что касается еще одного нардепа "Батькивщины" Николаенко, то он по-прежнему остается членом МФО Разумкова и в этом Сергей Соболев не видит никакой проблемы. Также Соболев не видит перспектив того, что межфракционное объединение может перерасти в депутатскую группу или даже фракцию. Все это влечет за собой определенные последствия. К тому же, напомнил Сергей Соболев, уже была похожая история, когда одни смелые нардепы-журналисты критиковали действия своей фракции, которая была властью, но выйти из этой фракции не решались.

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