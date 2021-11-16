Арахамия прокомментировал звонки с Банковой нардепам МФО Разумкова

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Кравцев Сергей
Первый вице-спикер Александр Корниенко сегодня на заседании Верховной Рады объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Розумна політика". Во главе объединения – Дмитрий Разумков, который неоднократно публично заявлял о давлении со стороны власти на нардепов, принявших решение присоединиться к объединению. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал во время подхода к СМИ, есть ли давление со стороны власти. Об этом информирует издание "Комментарии".
Давид Арахамия. Фото: Украинская правда
Давид Арахамия перевел ответ в шутку, отметив, что лучше всего осуществляет давление лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, раз нардеп из ее фракции Кабаченко сменил свое решение и отказался от участия в МФО Разумкова.
Он добавил сейчас картина выглядит не так, как раньше, потому что раньше был хайп. Некоторые люди ходили по телеэфирах и рассказывали, что кого-то лишают должности. Эти люди рассказывали, что они очень хорошие, молодые и бравые, а их выгоняет власть.
По его словам, в том, что создано МФО нет ничего необычного, потому что их уже были десятки. Просто сами журналисты, общественность делают из этого непонятный хайп.
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Обсуждения
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Адъютант своего народа
сегодня, 17:57
Когда же этот бля*ский(по-другому и не скажешь) психоз на Украине закончится, что Россия вот-вот нападет на вас? Да нах.. вы нам нужны? Чтобы кормить и отапливать вас? Наложили себе в свои шаровары, что весь мир шарахается от вашей вони. Ганьба та презирство Украiне!
вадим
сегодня, 17:53
клоун