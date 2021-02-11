logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

47800.39

ETH/USD

1800.59

LTC/USD

188.22

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Отношения Зеленского с Коломойским – на грани: политолог раскрыл детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношения Зеленского с Коломойским – на грани: политолог раскрыл детали

Стали известны детали взаимоотношения президента с олигархом

сегодня, 17:19
Автор:

Таисия Ерохина

Обостряется конфликт украинского президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Об этом заявил в своем блоге на портале "Комментарии" политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.

Отношения Зеленского с Коломойским – на грани: политолог раскрыл детали

Зеленский и Коломойский. Фото: provse.today

Сообщается, что президент устроил закрытую встречу с рядом депутатов от "Слуги народа". Утечки в СМИ были, но все подробности остались за закрытой дверью. Это говорит о том, считает политолог, что встреча была продуктивной.

"Очень показательно, кого именно из фракции пригласили на разговор, — заявил Сазонов. — Итак, на встречу приглашены были не просто случайные депутаты, а так называемая "группа Коломойского". Именно они в последнее время отказываются голосовать за "линию партии" и две неудачные попытки назначить вице-премьером Юрия Витренко просто самый заметный пример".

Эксперт пишет, что причины демарша "группы Коломойского" лежат на поверхности и дело вовсе не в исключении Александра Дубинского. Сазонов уверен, что Дубинский не настолько дорог олигарху, чтобы воевать за него с президентом. В частности, не устроить Коломойского могло назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской области.

"Что показательно в самом факте встречи Зеленского с группой Коломойского и принуждении нардепов к правильному голосованию? То, что весь этот конфликт можно было закрыть без массовки и уговоров. Зеленскому достаточно было поговорить с Коломойским и, в случае позитивного решения, олигарх моментально привел бы свою группу к покорности. Так что у нас два варианта. Либо Зеленский не хочет искать компромисса с Коломойским, либо встреча уже была, и договориться не получилось", — говорится в блоге.

Сазонов уверен, что все указывает на факт конфликта между Зеленским и Коломойским. Эксперт прогнозирует развитие этого конфликта. Проблема в том, отмечает он, что у президента мало шансов получить поддержку нардепов. В итоге, считает Сазонов, остается прямая угроза роспуска Верховной Рады. В таком случае президентская фракция заметно уменьшится, а в коалицию придется брать другие политсилы, прогнозирует эксперт.

"Важно то, что при таком сценарии группе Коломойского вообще не ничего светит. В список "СН" их не возьмут, партия "За Майбутне" не резиновая, да и нет там свадебных фотографов, — пишет политолог. — Социальный лифт сработал один раз, больше такого не будет. И выбор между сохранить верность Коломойскому или сохранить мандат нардепа не такой уж простой. Особенно, если президент сумеет убедить их, что настроен решительно и пойдет на роспуск".

По его мнению, санкции против Медведчука и прекращение трансляции его телеканалов избирателям понравились, а далее Зеленский может рискнуть переформатировать политический ландшафт в парламенте.

Напомним, эксперты рассказали, что происходит между Коломойским и Палицей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ