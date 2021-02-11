Отношения Зеленского с Коломойским – на грани: политолог раскрыл детали

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Таисия Ерохина
Обостряется конфликт
украинского президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Об
этом заявил
в своем блоге на портале "Комментарии" политолог, эксперт, журналист Кирилл
Сазонов.
Зеленский и Коломойский. Фото: provse.today
Сообщается, что президент
устроил закрытую встречу с рядом депутатов от "Слуги народа". Утечки в СМИ были, но все подробности остались за закрытой дверью. Это говорит о том, считает политолог, что встреча была продуктивной.
Эксперт пишет, что причины демарша "группы Коломойского" лежат на поверхности и дело вовсе не в исключении Александра Дубинского. Сазонов уверен, что Дубинский не настолько дорог олигарху, чтобы воевать за него с президентом. В частности, не устроить Коломойского могло назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской области.
Сазонов уверен, что все указывает на факт конфликта между Зеленским и Коломойским. Эксперт прогнозирует развитие этого конфликта. Проблема в том, отмечает он, что у президента мало шансов получить поддержку нардепов. В итоге, считает Сазонов, остается прямая угроза роспуска Верховной Рады. В таком случае президентская фракция заметно уменьшится, а в коалицию придется брать другие политсилы, прогнозирует эксперт.
По его мнению, санкции
против Медведчука и прекращение трансляции его телеканалов избирателям
понравились, а далее Зеленский может рискнуть переформатировать политический
ландшафт в парламенте.
Напомним, эксперты
рассказали,
что происходит между Коломойским и Палицей.
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