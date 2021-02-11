Отношения Зеленского с Коломойским – на грани: политолог раскрыл детали

Обостряется конфликт украинского президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Об этом заявил в своем блоге на портале "Комментарии" политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.

Зеленский и Коломойский. Фото: provse.today

Сообщается, что президент устроил закрытую встречу с рядом депутатов от "Слуги народа". Утечки в СМИ были, но все подробности остались за закрытой дверью. Это говорит о том, считает политолог, что встреча была продуктивной.

"Очень показательно, кого именно из фракции пригласили на разговор, — заявил Сазонов. — Итак, на встречу приглашены были не просто случайные депутаты, а так называемая "группа Коломойского". Именно они в последнее время отказываются голосовать за "линию партии" и две неудачные попытки назначить вице-премьером Юрия Витренко просто самый заметный пример".

Эксперт пишет, что причины демарша "группы Коломойского" лежат на поверхности и дело вовсе не в исключении Александра Дубинского. Сазонов уверен, что Дубинский не настолько дорог олигарху, чтобы воевать за него с президентом. В частности, не устроить Коломойского могло назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской области.

"Что показательно в самом факте встречи Зеленского с группой Коломойского и принуждении нардепов к правильному голосованию? То, что весь этот конфликт можно было закрыть без массовки и уговоров. Зеленскому достаточно было поговорить с Коломойским и, в случае позитивного решения, олигарх моментально привел бы свою группу к покорности. Так что у нас два варианта. Либо Зеленский не хочет искать компромисса с Коломойским, либо встреча уже была, и договориться не получилось", — говорится в блоге.

Сазонов уверен, что все указывает на факт конфликта между Зеленским и Коломойским. Эксперт прогнозирует развитие этого конфликта. Проблема в том, отмечает он, что у президента мало шансов получить поддержку нардепов. В итоге, считает Сазонов, остается прямая угроза роспуска Верховной Рады. В таком случае президентская фракция заметно уменьшится, а в коалицию придется брать другие политсилы, прогнозирует эксперт.

"Важно то, что при таком сценарии группе Коломойского вообще не ничего светит. В список "СН" их не возьмут, партия "За Майбутне" не резиновая, да и нет там свадебных фотографов, — пишет политолог. — Социальный лифт сработал один раз, больше такого не будет. И выбор между сохранить верность Коломойскому или сохранить мандат нардепа не такой уж простой. Особенно, если президент сумеет убедить их, что настроен решительно и пойдет на роспуск".

По его мнению, санкции против Медведчука и прекращение трансляции его телеканалов избирателям понравились, а далее Зеленский может рискнуть переформатировать политический ландшафт в парламенте.

Напомним, эксперты рассказали, что происходит между Коломойским и Палицей.

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