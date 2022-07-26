У председателя партии "Голос" Киры Рудык забрали загранпаспорт - журналист

Журналистка Светлана Крюкова, ссылаясь на источники издания "Страна", заявила, что у Киры Рудык забрали загранпаспорт. Об этом Крюкова сообщила на своей странице в Facebook.

Кира Рудык, фото Facebook

По данным Крюковой, загранпаспорт у Рудык забрали во время пересечения госграницы. Журналистка пишет, что источник не исключил, что изъятие паспорта у Рудык может быть связано с возможным наличием у депутата второго гражданства.

"На вопрос "Страны" правда ли, что у Рудык забрали паспорт, и аннулировали ей гражданство, сама Рудык ответила интригующее: "Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное, я пока что не комментирую"", — сообщает Крюкова.





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