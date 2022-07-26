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У председателя партии "Голос" Киры Рудык забрали загранпаспорт - журналист

В Сети появилась информация о том, что у Киры Рудык могли отобрать загранпаспорт

сегодня, 11:46
Автор:

Денис
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Журналистка Светлана Крюкова, ссылаясь на источники издания "Страна", заявила, что у Киры Рудык забрали загранпаспорт. Об этом Крюкова сообщила на своей странице в Facebook. 

У председателя партии "Голос" Киры Рудык забрали загранпаспорт - журналист

Кира Рудык, фото Facebook

По данным Крюковой, загранпаспорт у Рудык забрали во время пересечения госграницы. Журналистка пишет, что источник не исключил, что изъятие паспорта у Рудык может быть связано с возможным наличием у депутата второго гражданства. 

"На вопрос "Страны" правда ли, что у Рудык забрали паспорт, и аннулировали ей гражданство, сама Рудык ответила интригующее: "Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное, я пока что не комментирую"", — сообщает Крюкова. 

У председателя партии ”Голос” Киры Рудык забрали загранпаспорт - журналист - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "За все будут отвечать": Зеленский показал последствия российского обстрела Затоки в Одесской области — видео. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь — Зеленский. 

Читайте также о том, что Малюська раскрыл детали мирного договора, который готова подписать Россия. Министр юстиции считает, что украино-российские переговоры продолжатся, но не сейчас. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российский военный КамАЗ переехал автомобиль с людьми между Мелитополем и Бердянском: погибли двое детей. Все люди погибли на месте аварии, среди них двое детей. 

Также "Комментарии" информировали о том, что эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого. Праздник Дня Украинской Государственности станет стартовой точкой в новой избирательной кампании Зеленского. 



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Источник: https://www.facebook.com/kryukova
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