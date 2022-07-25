Эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого

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Кравцев Сергей
В этом году Украина впервые будет отмечать 28 июля День Украинской Государственности, введённый президентом Владимиром Зеленским к дате Крещения Руси. Глава центра политической дискуссии "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко в интервью порталу "Комментарии" заявил, что считает этот праздник введён Зеленским не случайно. Он интересен с политтехнологической точки зрения.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Ярослав Божко считает, что по общему тону вложенного в этот день нарратива можно будет примерно очертить идеологический вектор команды Зеленского в следующей избирательной кампании. Подобно тому, как Петр Порошенко заранее репрезентовал концепт "Армія, мова, віра" на праздновании Дня Независимости Украины во время своего президентства.
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