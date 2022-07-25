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Эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого

Праздник Дня Украинской Государственности станет стартовой точкой в новой избирательной кампании Зеленского

сегодня, 19:02
Автор:

Кравцев Сергей
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В этом году Украина впервые будет отмечать 28 июля День Украинской Государственности, введённый президентом Владимиром Зеленским к дате Крещения Руси. Глава центра политической дискуссии "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко в интервью порталу "Комментарии" заявил, что считает этот праздник введён Зеленским не случайно. Он интересен с политтехнологической точки зрения.

Эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"По сути, это его ноу-хау в сфере идентичности, – отмечает эксперт. – Подобных этому кейсов ранее не было. Так или иначе, команда президента начинает выстраивать свое видение и в сфере политик идентичности, где ранее у Зеленского были большие проблемы".

Ярослав Божко считает, что по общему тону вложенного в этот день нарратива можно будет примерно очертить идеологический вектор команды Зеленского в следующей избирательной кампании. Подобно тому, как Петр Порошенко заранее репрезентовал концепт "Армія, мова, віра" на праздновании Дня Независимости Украины во время своего президентства.            

"Главной параллелью, которую будет стараться провести команда Зеленского во время празднования, станет параллель между президентом и князем Владимиром Великим. Это, конечно же, будет иметь четкую политтехнологическую цель", – отмечает эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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