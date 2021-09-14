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У Порошенко выдвинули бывшего политузника Кремля кандидатом в нардепы

Порошенко отметил, что команда «Европейской Солидарности» в Верховной Раде должна существенно увеличиться

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей

В команде пятого президента Украины Петра Порошенко снова пытаются сделать ставку на известные личности. Так партия "Европейская Солидарность" публично заявила о том, что политузник Кремля, журналист, политик Роман Сущенко стал кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области от оппозиционной политической силы. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на официальный сайт "Европейской Солидарности" и на заявление Петра Порошенко во время брифинга.

У Порошенко выдвинули бывшего политузника Кремля кандидатом в нардепы

Порошенко и Сущенко Фото: сайт Европейской Солидарности

Пятый президент отметил, что его политическую силу в Верховной Раде не зря называют "парламентский спецназ", потому что под куполом Верховной Рады оказались люди, задача которых отстоять права украинцев на достойную жизнь, свободу и европейской будущее, а также будущее в НАТО. Порошенко высказал уверенность, что команда "ЕС" сегодня оправдывает ожидания украинцев. 

При этом Порошенко отметил, что команда "Европейской Солидарности" в Верховной Раде должна существенно увеличиться. По словам главы "ЕС", решение выдвинуть Романа Сущенко на довыборах в Черкасской области были принято не спонтанно, потому что Роман – легендарная личность.

Петр Порошенко назвал Романа Сущенко патриотом, профессионалом. Отметим, Роман Сущенко на сегодняшний день член партии "Европейская Солидарность", глава партячейки в Черкасской области. 

Сам Роман Сущенко подтвердил, что только с командой "ЕС" он уверен в том, что удастся отстоять выбор украинцев на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Отметим, кандидатом от "ЕС" в округе №184 в Херсонской области станет аграрий депутат Херсонского облсовета от "ЕС" Игорь Йосипенко.

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Источник: https://eurosolidarity.org/2021/09/13/yevropejska-solidarnist-oficzijno-vysunula-kandydatom-v-deputaty-romana-sushhenka-vin-posylyt-nash-parlamentskyj-specznaz-poroshenko/
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