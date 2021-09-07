Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой не высказывать поддержку белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которую Минский суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Как информирует издание "Комментарии", об этом Петр Порошенко написал у себя в Telegram.

Петр Порошенко Фото: Украинская правда

Петр Порошенко высказал слова солидарности с крымчанами и белорусами, которых оккупационный и диктаторский режимы бросили за решетку. Крымчане пострадали за участие в саммите "Крымской платформы", как только вернулись в аннексированный Крым, тут же оказались в заключении, а белорусы расплачиваются за то, что подняли голову против режима Лукашенко. Марии Колесниковой приходится расплачиваться, как одному из лидеров белорусского оппозиционного движения.

Пятый президент отметил, при этом он хотел бы обратиться к Владимиру Зеленскому с личной просьбой – воздержаться от слов поддержки в адрес Марии Колесниковой. Порошенко отметил, то, что происходит в Украине с преследованием оппозиции, с преследованием военных, со всеми этими историями с "вагнеровцами", Чаусом, Трухиным и прочим монобольшинством – это лишь очередное подтверждение, что шестой президент Украины выбрал путь Александра Лукашенко и направляется именно им. По словам лидера "Европейской Солидарности", будет грустно, если итог судьбы Зеленского будет такой же, как и итог судьбы Лукашенко.

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