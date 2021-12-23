У Порошенко рассказали, почему Венедиктова сознательно отказалась подписывать подозрение пятому президенту

Новое дело против Петра Порошенко – это только лишь шоу, которое происходит под влиянием Офиса президента. И отсутствие подписи Генерального прокурора Ирины Венедииктовой под подозрением в государственной измене, выписанной Порошенко – яркое тому подтверждение. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.

Илья Новиков. Фото: из открытых источников

Адвокат отметил, что Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не является карьерным прокурором. Она пришла на этот высокий пост по политике, являясь народным депутатом от "Слуги народа". Для политика, который находится на должности Генпрокурора – это якобы вершина карьеры – сообщить о подозрении в государственной измене бывшему президенту, если это обосновано и если есть уверенность, что это будет доказано в суде.

"Безусловно, Ирина Венедиктова могла бы стать героем. Однако она уже во второй раз избежала того, чтобы лично подписать это подозрение Порошенко", — отметил Илья Новиков.

Он напомнил, что впервые у Венедиктовой была возможность подписать подозрение еще в феврале. Тогда в СМИ "слили" информацию о готовящемся подозрении Порошенко. Дальше было дело о захвате государственной власти, о жалком назначении Семочко. Тогда Венедиктова не подписала подозрение и сейчас она тоже ушла от этой возможности, неожиданно в понедельник, уйдя в отпуск.

Также Новиков обратил внимание на тот факт, что когда объявлялось подозрение Виктору Медведчуку – тогда на пресс-брифинг для общения со СМИ вышли и глава СБУ Иван Баканов, и Генпрокурор Ирина Венедиктова. На этот раз не вышел ни Баканов, ни Венедиктова. Более того, не вышли даже их замы. На брифинг вышли должностные лица СБУ среднего уровня.

"Поэтому я могу заявить, что это не начало посадок, это преследование оппозиции. В этом уверен Петр Порошенко и это его официальное отношение к происходящему сегодня", – отметил Илья Новиков.

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