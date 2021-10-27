«У нас есть, сидите тихо!»: Гордон поддержал заявление Арестовича о ракетах в сторону Москвы

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Кравцев Сергей
Довольно резонансным стало недавнее заявление спикера украинской делегации в ТКГ, советника главы ОП Алексей Арестовича о том, что Путин может своими заявлениями доиграться до того, что украинские высокоточные ракеты направят в сторону Москвы. Слова официального представители в ТКГ стали сразу же обсуждать, как в Киеве, так и Москве. Как информирует издание "Комментарии", относительно данного заявления в эфире телеканала "Украина 24" высказался и журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон. Он поддержал позицию Арестовича, отметив, что нужно не только говорить, но и делать, приступив в практической части вопроса.
Высокоточные ракеты направят в сторону Москвы. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Гордона, в Украине есть достаточное количество предприятий, которые могут производить высококлассные, высокоточные ракеты, можно вспомнить тот же "Южмаш".
Дмитрий Гордон заявил, что он считает, что Алексей Арестович публично озвучил правильную мысль о ракетах, которые могут достать до Москвы. При этом журналист отметил, для начала нужно произвести, поставить, нацелить, а потом сказать – "у нас есть, сидите тихо!". Вот это совсем другой был бы разговор.
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иван
сегодня, 07:40
В лужу ПУК! В шальвары срак! Отомстили москалям, можна дальше итальянские унитазы драить и попы мыть.