«У нас есть, сидите тихо!»: Гордон поддержал заявление Арестовича о ракетах в сторону Москвы

Довольно резонансным стало недавнее заявление спикера украинской делегации в ТКГ, советника главы ОП Алексей Арестовича о том, что Путин может своими заявлениями доиграться до того, что украинские высокоточные ракеты направят в сторону Москвы. Слова официального представители в ТКГ стали сразу же обсуждать, как в Киеве, так и Москве. Как информирует издание "Комментарии", относительно данного заявления в эфире телеканала "Украина 24" высказался и журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон. Он поддержал позицию Арестовича, отметив, что нужно не только говорить, но и делать, приступив в практической части вопроса.

Высокоточные ракеты направят в сторону Москвы. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Гордона, в Украине есть достаточное количество предприятий, которые могут производить высококлассные, высокоточные ракеты, можно вспомнить тот же "Южмаш".

"Вот только, если бы была политическая воля, для начала Петра Порошенко, мы бы давно уже производили и ракеты, и все остальное. Но нет политической воли, мы все время выпрашиваем то оружие, то что-то другое. У нас были самые лучшие в мире ракеты. Непонятно, в чем проблема вновь построить такие на 7-8 году войны с Россией", – возмутился журналист.

Дмитрий Гордон заявил, что он считает, что Алексей Арестович публично озвучил правильную мысль о ракетах, которые могут достать до Москвы. При этом журналист отметил, для начала нужно произвести, поставить, нацелить, а потом сказать – "у нас есть, сидите тихо!". Вот это совсем другой был бы разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Арестович назвал лучший выход для РФ в ситуации с оккупацией Донбасса и Крыма. Путин должен понимать плачевные последствия для себя.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!