Тука: на Донбассе могут появиться украинские флаги и символы трезуба

У власти сегодня нет единой позиции, единой стратегии по будущему Донбасса. С одной стороны, президент Владимир Зеленский заявляет, что жителям оккупированных территорий, настроенных против Украины и поддерживающих Россию, лучше убраться в соседнюю страну и в тоже время вице-премьер Алексей Резников заявляет о том, что в законопроекте о переходном периоде не должно быть слова коллаборационист. Это всё говорит о том, что каждый представляющий власть говорит то, что думает, не следуя в одном фарватере. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Украинский флаг. Фото: censor.net

По его словам, это довольно опасная фраза президента получила ожидаемый резонанс, пока что со стороны Российской Федерации, но есть все предпосылки говорить, что на следующей неделе сказанное Зеленским начнёт активно обсуждаться на европейских политических площадках. Следует ожидать снова заявления о "геноциде русского народа", о "нацистском режиме", о "принудительном выселении русских". Российские лоббисты постараются, чтобы эти тезисы появились на европейских обложках СМИ. Хорошо проплаченные из Кремля европейские политики, члены ОБСЕ будут носиться с этой темой на всех площадках.

По прогнозам Георгия Туки, во время Дня Независимости на Донбассе могут появиться украинские флаги и государственные символы Украины. Экс-замминистра признался, что он до сих пор поддерживает связь с теми гражданами, которые проживают в ОРДЛО и которые искренне верят в то, что Украина возобновит свою территориальную целостность и возобновит контроль над временно оккупированными территориями. Эти люди по разным причинам не могут покинуть сегодня Донецк и Луганск.

Читайте также ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы.

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