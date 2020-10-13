Требование Зеленского к Венедиктовой: ждать ли украинцам «посадок» до конца года

Язык
BTC/USD
11487.44
ETH/USD
384.35
LTC/USD
50.31
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
Президент Владимир Зеленский дал генеральному
прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы она смогла
показать результат относительно "посадок" коррупционеров. Стоит ли
ждать результата? Как в таком смысле поступит Зеленский? И
что нам даст очередная смена главы ГПУ? На эти
вопросы "Комментариям" ответили эксперты.
Профессор политологии Киево-Могилянской
академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань
считает, что мы услышали типичное политизированное и популистское заявление в
стиле Зеленского.
"В "посадках" нельзя устанавливать сроки, –
подчеркивает эксперт. – Ведь тогда это получается политический заказ. Мы должны
исходить из правовых норм, а не из политической целесообразности с некими
дедлайнами. Допустим – ГПУ передает дело в суд. А далее идет его рассмотрение
судом. Могут ли тут быть некие дедлайны?"
Сложно сказать, что будет делать Зеленский в
конце этого года или начале следующего, если генпрокурор не обеспечит
"посадки". Но учитывая большое количество критики в отношение действий
Венедиктовой (есть вопросы касательно ее профессионализма, политической
заангажированности), Алексей Гарань не исключает, что президент снимает
очередного генпрокурора. Но сделает это в стиле: это не моя ошибка, это она –
не справилась.
"В любом случае – выставление таких дедлайнов
не входит в функцию президента. Это явное превышение полномочий, а также полное
непонимание о стороны "юриста" Зеленского того, как должен проходить судебный
процесс", – резюмирует профессор политологии.
Политический эксперт Денис Гороховский
обращает внимание, что это уже не первое "распоряжение" Зеленского
руководителям генеральной прокуратуры о необходимости "сажать" коррупционеров.
"Все предыдущие оказались просто сотрясанием
воздуха на камеру. Ни один чиновник эпохи Порошенко не был привлечен к реальной
ответственности, не говоря уже о том, что часть из них нашли свое место и
непосредственно в президентской команде, – отмечает политэксперт. – Ну, а тот
факт, что экс-генпрокурор Рябошапка, которого Зеленский в свое время называл
"на 100% своим человеком", сегодня публично называет президента "брехуном",
также говорит о многом".
По мнению Дениса Гороховского, можно в
очередной раз ссылаться на закон и на то, что президент напрямую не может
влиять на деятельность прокуратуры. А можно просто признать, что для борьбы с
коррупцией в масштабах страны, а также для "посадок" чиновников высшего уровня,
необходима политическая воля в первую очередь главы государства. За год
президентства Владимир Зеленский подобного не продемонстрировал, считает
эксперт.
Адвокат, эксперт Украинского института
будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат
юридических наук Мирослава Чорноусько напоминает, что предвыборная кампания кандидата
в президенты Владимира Зеленского была максимально многообещающей. Она касалась всех сфер жизни общества. Но при этом оставалась достаточно осмотрительной,
когда речь шла непосредственно о реализации заявленного.
"Чего только стоит лозунг "Ні обіцянок,
ні пробачень", который якобы заранее снимал любую политическую
ответственность за неоправданные надежды избирателей, – отмечает эксперт. – Однако
сегодня, незадолго до местных выборов, в Офисе президента как никогда
существует понимание того, что значительная часть избирателей, которая в свое
время поддержала Зеленского, несмотря на длительное подсознательное отрицание
его просчетов (как нежелание признавать ошибочность собственного выбора), вряд
ли будет столь лояльной к кандидатам от "Слуга народа". Такое
положение вещей обусловило необходимость демонстрации обществу того, что,
несмотря на отсутствие конкретных достижений, президент все-таки владеет
ситуацией — и готов к решительным кадровым шагам".
И в этом случае лозунг "Весна придет —
сажать будем" приобрел новую окраску, считает Мирослава Чорноусько. Ведь
весна давно прошла, обещанных громких "посадок" всё нет, а вот
попыток — вполне достаточно. Отсюда — срочная, вполне закономерно, потребность
публично вычитать "ответственного", заявив о решимости намерений.
"Между тем, если анализировать попытки ГПУ,
ГБР, НАБУ продемонстрировать ожидаемые показатели, так или иначе одобренные
руководством государства, приходится констатировать, что дело не только в
руководителях, – говорит эксперт. – Дело еще и в наличии со стороны
перечисленных структур многочисленных процессуальных просчетов и нарушений,
допущенных в ходе расследований. Уполномоченные органы фактически
самостоятельно "разваливали" дела, демонстрируя свою процессуальную
несостоятельность и давая основания для успешных обжалований стороне защиты".
Поэтому, продолжает Мирослава Чорноусько,
объективно следует отделять мнимую борьбу с коррупционерами (сопровождается
заказными уголовными производствами, которые так или иначе лишены высоких
шансов на судебный успех) от разоблачения реальных коррупционных схем (нуждающихся не только в длительной и кропотливой процессуальной работе, но и в
наличии политической воли).
Эксперт подчеркивает: "Что касается заявленных
президентом сроков по демонстрации генпрокурором результата, то это — больше о
популизме, чем об уголовном процессе. Таких сроков в нынешних условиях
функционирования судебной и правоохранительной систем явно недостаточно. Когда
речь идет о полном, объективном и беспристрастном расследовании, это — десятки
свидетелей, сотни процессуальных действий, многочисленные и длительные
экспертизы и судебные заседания. И если стороны процесса надлежаще исполняют
свои обязанности (в том числе — не составляют процессуальные документы
"задним числом" или наперед, что уже было в практике ряда известных
уголовных производств), это требует соответствующих временных затрат. Конечно,
для задач политических необходимые сроки могут показаться длительными, но не
для задач процессуальных".
Учитывая изложенное, ожидать быстрых
результатов и в дальнейшем не стоит, уверена Мирослава Чорноусько. И не важно,
будут менять главу ГПУ или нет.
"Говорить о результативности работы ведомства
можно будет только в случае комплексного пересмотра стратегии развития
прокуратуры в целом, – подчеркивает эксперт. – Ведь от перестановки слагаемых
сумма не меняется, как и выработанные годами подходы к работе с регулярной
сменой руководства".
Напомним, генпрокурор
Ирина Венедиктова призналась, зачем переехала на государственную дачу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости