Требование Зеленского к Венедиктовой: ждать ли украинцам «посадок» до конца года

Президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы она смогла показать результат относительно "посадок" коррупционеров. Стоит ли ждать результата? Как в таком смысле поступит Зеленский? И что нам даст очередная смена главы ГПУ? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Выставление таких дедлайнов не входит в функцию президента"

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что мы услышали типичное политизированное и популистское заявление в стиле Зеленского.

"В "посадках" нельзя устанавливать сроки, – подчеркивает эксперт. – Ведь тогда это получается политический заказ. Мы должны исходить из правовых норм, а не из политической целесообразности с некими дедлайнами. Допустим – ГПУ передает дело в суд. А далее идет его рассмотрение судом. Могут ли тут быть некие дедлайны?"

Сложно сказать, что будет делать Зеленский в конце этого года или начале следующего, если генпрокурор не обеспечит "посадки". Но учитывая большое количество критики в отношение действий Венедиктовой (есть вопросы касательно ее профессионализма, политической заангажированности), Алексей Гарань не исключает, что президент снимает очередного генпрокурора. Но сделает это в стиле: это не моя ошибка, это она – не справилась.

"В любом случае – выставление таких дедлайнов не входит в функцию президента. Это явное превышение полномочий, а также полное непонимание о стороны "юриста" Зеленского того, как должен проходить судебный процесс", – резюмирует профессор политологии.

"Необходима политическая воля в первую очередь главы государства"

Политический эксперт Денис Гороховский обращает внимание, что это уже не первое "распоряжение" Зеленского руководителям генеральной прокуратуры о необходимости "сажать" коррупционеров.

"Все предыдущие оказались просто сотрясанием воздуха на камеру. Ни один чиновник эпохи Порошенко не был привлечен к реальной ответственности, не говоря уже о том, что часть из них нашли свое место и непосредственно в президентской команде, – отмечает политэксперт. – Ну, а тот факт, что экс-генпрокурор Рябошапка, которого Зеленский в свое время называл "на 100% своим человеком", сегодня публично называет президента "брехуном", также говорит о многом".

По мнению Дениса Гороховского, можно в очередной раз ссылаться на закон и на то, что президент напрямую не может влиять на деятельность прокуратуры. А можно просто признать, что для борьбы с коррупцией в масштабах страны, а также для "посадок" чиновников высшего уровня, необходима политическая воля в первую очередь главы государства. За год президентства Владимир Зеленский подобного не продемонстрировал, считает эксперт.

"Это — больше о популизме, чем об уголовном процессе"

Адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько напоминает, что предвыборная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского была максимально многообещающей. Она касалась всех сфер жизни общества. Но при этом оставалась достаточно осмотрительной, когда речь шла непосредственно о реализации заявленного.

"Чего только стоит лозунг "Ні обіцянок, ні пробачень", который якобы заранее снимал любую политическую ответственность за неоправданные надежды избирателей, – отмечает эксперт. – Однако сегодня, незадолго до местных выборов, в Офисе президента как никогда существует понимание того, что значительная часть избирателей, которая в свое время поддержала Зеленского, несмотря на длительное подсознательное отрицание его просчетов (как нежелание признавать ошибочность собственного выбора), вряд ли будет столь лояльной к кандидатам от "Слуга народа". Такое положение вещей обусловило необходимость демонстрации обществу того, что, несмотря на отсутствие конкретных достижений, президент все-таки владеет ситуацией — и готов к решительным кадровым шагам".

И в этом случае лозунг "Весна придет — сажать будем" приобрел новую окраску, считает Мирослава Чорноусько. Ведь весна давно прошла, обещанных громких "посадок" всё нет, а вот попыток — вполне достаточно. Отсюда — срочная, вполне закономерно, потребность публично вычитать "ответственного", заявив о решимости намерений.

"Между тем, если анализировать попытки ГПУ, ГБР, НАБУ продемонстрировать ожидаемые показатели, так или иначе одобренные руководством государства, приходится констатировать, что дело не только в руководителях, – говорит эксперт. – Дело еще и в наличии со стороны перечисленных структур многочисленных процессуальных просчетов и нарушений, допущенных в ходе расследований. Уполномоченные органы фактически самостоятельно "разваливали" дела, демонстрируя свою процессуальную несостоятельность и давая основания для успешных обжалований стороне защиты".

Поэтому, продолжает Мирослава Чорноусько, объективно следует отделять мнимую борьбу с коррупционерами (сопровождается заказными уголовными производствами, которые так или иначе лишены высоких шансов на судебный успех) от разоблачения реальных коррупционных схем (нуждающихся не только в длительной и кропотливой процессуальной работе, но и в наличии политической воли).

Эксперт подчеркивает: "Что касается заявленных президентом сроков по демонстрации генпрокурором результата, то это — больше о популизме, чем об уголовном процессе. Таких сроков в нынешних условиях функционирования судебной и правоохранительной систем явно недостаточно. Когда речь идет о полном, объективном и беспристрастном расследовании, это — десятки свидетелей, сотни процессуальных действий, многочисленные и длительные экспертизы и судебные заседания. И если стороны процесса надлежаще исполняют свои обязанности (в том числе — не составляют процессуальные документы "задним числом" или наперед, что уже было в практике ряда известных уголовных производств), это требует соответствующих временных затрат. Конечно, для задач политических необходимые сроки могут показаться длительными, но не для задач процессуальных".

Учитывая изложенное, ожидать быстрых результатов и в дальнейшем не стоит, уверена Мирослава Чорноусько. И не важно, будут менять главу ГПУ или нет.

"Говорить о результативности работы ведомства можно будет только в случае комплексного пересмотра стратегии развития прокуратуры в целом, – подчеркивает эксперт. – Ведь от перестановки слагаемых сумма не меняется, как и выработанные годами подходы к работе с регулярной сменой руководства".

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, зачем переехала на государственную дачу.

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