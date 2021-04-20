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Главная Новости Политика внутренняя политика Ткаченко заявил, что Украина ждет блокировки каналов Медведчука на YouTube
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Ткаченко заявил, что Украина ждет блокировки каналов Медведчука на YouTube

Министр культуры рассказал, что наша страна ждет блокировки каналов Медведчука на YouTube

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о ситуации с блокировкой телеканалов 112, NewsOne и Zik из пула Виктора Медведчука на YouTube, после их блокировки в Украине из-за санкций СНБО. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

Ткаченко заявил, что Украина ждет блокировки каналов Медведчука на YouTube

Виктор Медведчук. Фото: Liga

По его словам, после наложения санкций и блокировки каналов на спутниках, Украине несколько раз направляла обращение в YouTube, чтобы заблокировать их вещание и там. Министр сказал, что таких обращений был целый ряд из-за того, что было несколько решений по санкциям против Виктора Медведчука, однако ответа пока не поступило.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли кума Путина Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО. Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. 

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чего стоит ждать Украине от послания Путина к Совету федерации.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/youtube-otvetil-obrashchenie-ukrainy-zakrytie-1618898611.html
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