Терпят ущерб, но бьют санкциями сволочь: нардеп рассказал о настоящих друзьях Украины

Российско-украинская война показала, кем мы должны стать. Сейчас против России вводят санкции, наши беженцы принимают все новые и новые государства. Вот на чьей стороне мы должны быть! Как сообщает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко Фото: Фейсбук Алексея Гончаренко

"Когда нужно, подставлять плечо. Терпеть ущерб – но бить санкциями любую сволочь, если в этом нуждается ситуация. Вы видите, как выглядит желание не подставлять карман, не лезть к чужому горю – это выглядит мерзко. Каждый пакет санкций стоит другим странам денег. Это подорожание горючего, энергоносителей, но это необходимые расходы. Нельзя оставлять другие народы наедине с их горем. Нас не оставили? Нет. Вот и мы должны быть искренними и открытыми, пережив акт беспрецедентной агрессии", – отметил нардеп.

Он добавляет, что не нужно говорить, что 500 беженцев из Афганистана как-то угрожают нашей экономике. На самом деле не угрожают. Ведь наши западные партнеры подписались ради нас и на большие потери – теперь мы побеждаем и благодарим их за поддержку.

"Пройдя эту войну, мы покажем благодарность и готовность быть форпостом Европы уже в мирное время. Это ответственность и здесь нужно проявить максимальную последовательность во всем. Вы уже увидели, что в такие времена деньги – совсем не главное. Человеческие жизни выше. Конечно, сейчас я говорю о государствах, которые действительно помогают. Если ориентироваться – это только на лучших", – резюмировал политик.

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