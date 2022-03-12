Теперь не время для разборок: как российско-украинская война отразилась на украинских политиках

С началом боевых действий в Украине внутренняя украинская политика словно замерла. Как российско-украинская война отразилась на украинских политиках? Экс-президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал, к примеру, что договорился с действующим президентом Владимиром Зеленским выступать единым фронтом перед лицом российской агрессии. Видно ли, что объединился не только народ, но и политсилы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Порошенко и Зеленский. Фото: из открытых источников

Нужно, чтобы все политики поклялись на крови защищать Украину, до конца сражаться с Россией

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает:

"Несмотря на довольно неплохое поведение президента Владимира Зеленского в сложившейся ситуации, у меня есть некоторые замечания и предложения. Я считают ошибкой, когда представители условной партии власти (условной, потому что сейчас не должно быть в политическом смысле ни власти, ни оппозиции – всем следует объединиться, как это сделал украинский народ) комментируют то, что могут комментировать лишь президент, члены Кабмина, спикеры Офиса президента. А в последнее время уже в эфир выпускают нардепов от партии "Слуга народа", которые комментирует ту же эвакуацию. Не нужно им этого делать, учитывая, что у нас военное положение – и есть те, в чьей компетенции подобные комментарии. Еще более раздражает, когда комментируют это люди, которые подозревались в вопросах, связанных с коррупцией (фамилий называть не стану, думаю, читатель поймет, о ком). Нельзя делать пиар на войне. Надо сразу свернуть это".

По мнению эксперта, в ракурсе объединения политиков важно не просто делать заявления, как лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, что они встречались с Зеленским, поговорили, действуют в одном ключе.

"Нужно, чтобы политически лидеры всех известных партий, кроме, понятно, ОПЗЖ и такого толка "пятой колонны", получили возможность выходить в эфир – и демонстрировать общую позицию. Единство. Чтобы, условно говоря, все поклялись на крови защищать Украину, до конца сражаться с Россией. Нужен именно такой сигнал от политиков. Это будет превентивная мера от пиара. Следует сделать хотя бы два общих заявления. Первое – мы победим. Второе – потом будем оппонентам лишь в том, как лучше отстраивать Украину", – считает Виталий Бала.

И, конечно, акцентирует он, центральной власти следует привлекать компетентных людей (не взирая на их политическую принадлежность), которые будут заниматься вопросами тыла во время войны, а также восстановлением Украины – после.

"С моей точки зрения, действующая властная команда это своими силами качественно сделать не может. До войны они нас вели фактические к экономической катастрофе и разбалансировке госуправления. А потому важно сейчас максимально привлекать людей, которые реально могут делать нужные вещи в это сложное время", – резюмирует эксперт.

Внешнее единство наших политиков из-за того, что их политическая борьба обществу сейчас абсолютно не интересна

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков не видит, чтобы украинские политики объединились и общим фронтом защищали Украину кто где может.

"Скорее, они пригнулись в полной растерянности – и замерли. Потом выяснилось, что то, чем они обычно занимаются — самопиар и взаимные обвинения, не работает. Ну да, политики поначалу пофотографировались с автоматами и увидели, что народу на это глубоко плевать. Сейчас мэр небольшого городка куда более значимая фигура, чем лидер фракции", – поясняет эксперт.

После чего, по мнению Александра Кочеткова, политики начали заниматься конкретными делами. Кто что умеет: кто помощью фронтом, кто пропагандой, кто просто залег и не отсвечивает.

"Поэтому внешнее единство наших политиков — это не потому что они такие умные и патриотические, а потому, что их политическая борьба обществу сейчас абсолютно не интересна", – констатирует аналитик.

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