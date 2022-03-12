Зеленский и Байден провели самый длинный разговор: о чем говорили

Президенты Украины и США на общение друг с другом потратили в общей сложности около 50 минут. Это новый рекорд, учитывая, что раньше лидеры государств на общение тратили примерно 30-40 минут. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американский телеканал "CNN".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на источники в правительстве, отмечает, разговор затянулся, потому что официальный Вашингтон попытался донести, какие именно ограничения в торговле с Россией вводятся.

В свою очередь Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что в разговоре с Джо Байденом попытался донести американской стороне, как проходят военные действия в Украине. Отдельной темой разговора стало обсуждение нового пакета санкций против России. Президент акцентировал внимание на том, что России, продолжая свои военные действия в Украине, убивает мирное население. Поэтому Украине крайне важно чувствовать, что США усиливают оборонную поддержку страны, а также усиливают санкционное давление на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Эрдоган публично заявил, что в масштабной войне в Украине есть вина каждого из западных лидеров, которые закрыли глаза на аннексию Россией Крыма в 2014-м году. Тогда многие боялись поднять голос и жестко отреагировать на такой шаг Кремля. Теперь же Россия поняла, что может и дальше оккупировать Украину. Как следствие, каждый день мир видит, как в Украине разрушаются города, превращаясь в руины, а люди вынуждены оставлять свои дома, уезжая неведомо куда, в стране плачут дети и старики.





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