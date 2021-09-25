"Теперь мы знаем": что известно о плане Путина по Украине

На этой неделе были оглашены результаты выборов в Государственную Думу России. Известный ведущий Савик Шустер в своей вступительной речи на ток-шоу в эфире телеканала "Украина" рассказал, чем его поразил новый состав парламентского органа РФ, хотя топ-темой было покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.



Фото: скриншот видео с эфира

"Состав Государственной Думы в сравнении с 2016 годом, на первый взгляд, абсолютно не поменялся, но есть одно существенное отличие. В этом году выбирали в Государственную Думу в момент, когда Владимир Путин опубликовал свою стратегию по отношению к Украине", — сказал Шустер.

Ведущий в развернутой форме пояснил свою позицию. Савик Шустер отметил, что пять лет назад политика российского президента в отношении Украины была понятна не до конца, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"Пять лет назад мы этого не знали, сейчас мы знаем точно, что и как думает Владимир Путин. Эта стратегия была опубликована 12 июля этого года на сайте Кремля и называется "Об историческом единстве русских и украинцев", — отметил Шустер.

Зачистка политического поля перед выборами в Государственную Думу России путем угроз, тюремного заключения, отравлений и прочих незаконных мер было сделано для того, чтобы в российский парламент избрали только тех политиков, партии которых поддерживают стратегию президента РФ Владимира Путина, продолжил ведущий ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он рассказал, в чем заключается "путинское понимание истории", в частности Путин считает, что "есть большая русская нация, состоящая из великоросов, малоросов и белорусов".

"Это триединый народ, — так пишет Владимир Путин. Российская империя была крепкой и грозной, когда Малороссия, Новороссия и Крым входили в ее состав. Путин убежден, что большевики, мечтавшие о своей империи и о мировой революции, они раздавали народам щедрые территориальные подарки. Украина получила от Ленина, считает Путин, Донецкую и Криворожскую республику, сегодняшний юго-восток Украины. Сталин подарил Галичину, западную Волынь, часть Бессарабии, северную Буковину, черноморский остров Змеиный и Закарпатье", — анализирует путинскую стратегию Шустер.

По его словам, история Закарпатской области — отдельная тема с точки зрения Путина. "Местное православное население стремилось войти в СССР", но Сталин в 1945 году решил, что Закарпатье будет часть Украины, а Хрущев "подарил Украине Крым", отметил Шустер.

"Хотите создать свое государство?" — задает вопрос Владимир Путин Украине, я полагаю. "Пожалуйста, но на каких условиях?" В 1991 году был аннулирован договор о создании Советского Союза. Таким образом все бывшие члены Союза должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Советского Союза в 1922 году. Судьба всех приобретенных территорий после 1922 года должна обсуждаться", — пояснил свое мнение о стратегии Путина Шустер.

Он подытожил свой анализ цитатой президента РФ из его стратегии: "Уходите с тем, с чем пришли". Шустер добавил, что в сегодняшней Украине стратегию Путина, по мнению президента РФ, обсуждать "не с кем", поскольку вся власть "ведома Западом и все обсуждают один проект — "Антироссия".

Савик Шустер подытожил свое выступление цитатой Владимира Путина и притчей Ивана Тургенева на тему политической борьбы.

Напомним, в Москве проходит выставка, посвященная российско-французским культурным отношениям. Среди экспонатов на выставке представлено Реймское Евангелие, которое связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной. На выставке в столице РФ данное произведение искусства выдается за российское без упоминания Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная версия обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира политическая, чтобы создать атмосферу страха для главы государства. Такого мнения придерживаются сам Зеленский и многие политики, а также советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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