logo
Русский Українська

BTC/USD

44761.05

ETH/USD

3094.51

LTC/USD

160.99

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Геращенко назвал основную версию покушения на Шефира
commentss НОВОСТИ Все новости

Геращенко назвал основную версию покушения на Шефира

По словам Антона Геращенка, это был политический заказ для давления на президента

сегодня, 09:46
Автор:

Антон Рудак

Главная версия обстрела автомобиля Сергея Шефира политическая, чтобы создать атмосферу страха для президента. Об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на слова советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть"

Геращенко назвал основную версию покушения на Шефира

Антон Геращенко, фото МВД

Геращенко пообещал сделать все возможное, чтобы найти стреляющих и заказчиков. Уже известно, что преступление готовилось давно. При это пока в МВД 100% результат не обещают.

"Естественно, что киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно. О том, где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит точно также всем известно. Поэтому это преступление готовилось очень серьезно и очень тщательно", — заявил Антон Геращенко.

Сейчас правоохранители работают в лесу. Ищут любые зацепки, в том числе и оружие. По словам советника министра внутренних дел Украины, с камер домов, которые находятся неподалеку, забрали видеозаписи. Специалисты смотрят видео не только записанное в день покушения на Шефира, а и за несколько дней до этого, чтобы увидеть кто заходил в лес. Изучаются и звонки с мобильных телефонов.

Ранее портал "Комментарии" писал мнение политического эксперта Александра Юсупова. Он считает, что власть сама перевела дело о нападении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в политическую плоскость, а теперь спешит уверять всех, что произошедшее не нужно называть инсцинуацией. Он отметил, комментируя инцидент с Сергеем Шефиром первому заместителю главы МВД Евгений Енинину, в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24", призвал прекратить "попытки инсинуаций вокруг того, что этим фейковым покушением хотели напугать". Александр Юсупов подчеркнул, от одних только спекуляций действительно толку мало, однако разве не сама же власть виновата в том, что многие сильно сомневается в беспристрастности официального описания этого инцидента? 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/769683.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ