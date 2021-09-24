Геращенко назвал основную версию покушения на Шефира

Главная версия обстрела автомобиля Сергея Шефира политическая, чтобы создать атмосферу страха для президента. Об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на слова советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть"

Антон Геращенко, фото МВД

Геращенко пообещал сделать все возможное, чтобы найти стреляющих и заказчиков. Уже известно, что преступление готовилось давно. При это пока в МВД 100% результат не обещают.

"Естественно, что киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно. О том, где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит точно также всем известно. Поэтому это преступление готовилось очень серьезно и очень тщательно", — заявил Антон Геращенко.

Сейчас правоохранители работают в лесу. Ищут любые зацепки, в том числе и оружие. По словам советника министра внутренних дел Украины, с камер домов, которые находятся неподалеку, забрали видеозаписи. Специалисты смотрят видео не только записанное в день покушения на Шефира, а и за несколько дней до этого, чтобы увидеть кто заходил в лес. Изучаются и звонки с мобильных телефонов.

Ранее портал "Комментарии" писал мнение политического эксперта Александра Юсупова. Он считает, что власть сама перевела дело о нападении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в политическую плоскость, а теперь спешит уверять всех, что произошедшее не нужно называть инсцинуацией. Он отметил, комментируя инцидент с Сергеем Шефиром первому заместителю главы МВД Евгений Енинину, в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24", призвал прекратить "попытки инсинуаций вокруг того, что этим фейковым покушением хотели напугать". Александр Юсупов подчеркнул, от одних только спекуляций действительно толку мало, однако разве не сама же власть виновата в том, что многие сильно сомневается в беспристрастности официального описания этого инцидента?

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